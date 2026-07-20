“Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo adentro de la cancha”, reconoció Lautaro Martínez

El día después de la derrota en la final del Mundial a manos de España por 1 a 0, poco a poco comenzaron a expresarse futbolistas de la selección argentina. Entre ellos el delantero Lautaro Martínez, quien no tuvo minutos en cancha este domingo en el estadio MetLife de New Jersey, Estados Unidos. “Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno”, expresó.

En un posteo en las redes sociales Instagram y Facebook, el Toro también dijo sentirse orgulloso de ser Argentino y lamentó el desenlace ante los ibéricos. “Lo intentamos por segundo mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se dio. Siento tanto orgullo de ser ARGENTINO (sic)”, publicó.

A continuación se refirió a la imposibilidad de ingresar al campo de juego con cierta impotencia. “Me Hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno”, confesó el capitán del Inter de Milán, que no ingresó, en principio, porque las ventanas estaban agotadas y luego, porque las variantes que ensayó Lionel Scaloni fueron principalmente defensivas.

“Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo, recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro, y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país”, completó el delantero que convirtió tres goles (ante Jordania, Suiza e Inglaterra) en el Mundial que organizaron Estados Unidos, Canadá y México.