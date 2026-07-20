Mundial 2026: el momento de furia del “Ratón” Ayala contra Dani Olmo

Mientras Lionel Scaloni y Walter Samuel intentaban contener a varios jugadores de la selección argentina que, con las pulsaciones a mil por la caída en la final y las provocaciones, se trenzaron con los de España, a pocos metros de distancia un integrante del cuerpo técnico también tuvo una violenta reacción a causa de los festejos del nuevo campeón del Mundial 2026.

Ninguno de los presentes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey imaginaba que Roberto Fabián Ayala podía agredir a un rival. Pero sucedió, a la vista de todos. Muy molesto, el Ratón se abalanzó sobre Dani Olmo, le tironeó la pechera y lanzó una trompada que terminó impactando de lleno en su rostro.

La piña lo tomó por sorpresa al 10 de la Roja, que no atinó siquiera a levantar los brazos y cubrirse. Afortunadamente, el encontronazo no pasó a mayores porque los separó Eric García, quien también había sido golpeado por Leandro Paredes.

Apenas terminó el partido, el volante de Boca fue a buscar al central de Barcelona, lo tiró al piso de un empujón y, cuando se levantó, lo agarró del cuello. Su compañero Gavi se metió en medio de la trifulca y también salió lastimado: lo zamarreó y lo revolcó en el campo de juego.

Por este tenso momento, muy cerca de uno de los jueces de línea, Paredes fue expulsado por el árbitro Slavko Vinčić, por lo que no sería extraño que también haya sido informado el asistente de Scaloni y pueda recibir una sanción. Por lo pronto, el informe del esloveno no brinda detalles de otro cruce picante.

Ya en zona mixta, Olmo alzó la voz, pero dejó de lado el puñetazo de Ayala. Solo lanzó un palito contra Argentina en general por haberle dado la espalda a España cuando levantaba la Copa del Mundo: “No nos importa. Al final es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas. Yo creo que ellos deben también ser un ejemplo para todo y para bien”.