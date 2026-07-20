Mundial 2026: las marcas históricas que batió Lionel Messi

Lionel Messi rompió varias marcas a lo largo del Mundial 2026 que finalizó este domingo.

Lionel Messi no logró conquistar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, sin embargo, además del subcampeonato con la selección argentina, logró quedarse con varios récords individuales.

El rosarino disputó los ocho partidos mundialistas en esta edición (siete de titular y uno de suplente), lo que le permitió alcanzar varias marcas personales, aunque es algo que no lo desveló aclaró en más de una oportunidad.

Aunque no pudo quedarse con el récord de goles, algo que se le escapó sobre el cierre, si logró batir marcas como asistencias, partidos disputados, finales alcanzadas y más.

Los récords que batió Messi