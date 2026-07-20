Mundial 2026: las marcas históricas que batió Lionel Messi

Lionel Messi rompió varias marcas a lo largo del Mundial 2026 que finalizó este domingo.
Lionel Messi no logró conquistar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, sin embargo, además del subcampeonato con la selección argentina, logró quedarse con varios récords individuales.
El rosarino disputó los ocho partidos mundialistas en esta edición (siete de titular y uno de suplente), lo que le permitió alcanzar varias marcas personales, aunque es algo que no lo desveló aclaró en más de una oportunidad.
Aunque no pudo quedarse con el récord de goles, algo que se le escapó sobre el cierre, si logró batir marcas como asistencias, partidos disputados, finales alcanzadas y más.
Los récords que batió Messi
- Más partidos jugados: alcanzó un total de 33 presencias en el torneo, superando el registro del alemán Lothar Matthäus.
- Más minutos disputados: acumula más de 2.700 minutos en la máxima competencia, superando al italiano Paolo Maldini.
- Más partidos como capitán: es el futbolista que más veces ha portado el brazalete de capitán en la historia de los Mundiales.
- Jugador con más victorias: suma la mayor cantidad de partidos ganados en Copas del Mundo, dejando atrás la marca del alemán Miroslav Klose.
- Más Mundiales disputados: integra el selecto grupo de jugadores que han disputado seis ediciones de la Copa del Mundo.
- Máximo asistidor: es el mayor asistidor en la historia del certamen, superando la línea de los 10 pases gol que ostentaba Pelé.
- Goles en partidos consecutivos: es el primer futbolista en anotar en 10 partidos consecutivos del Mundial.
- Goles en todas las etapas: es el primer y único jugador en marcar en todas las instancias de una Copa del Mundo (desde fase de grupos hasta la final).
- Único en convertir en tres etapas de su vida: es el único jugador que ha marcado goles en Mundiales siendo adolescente, veinteañero y treintañero.
- Más Balones de Oro: es el único jugador en la historia galardonado dos veces con el premio al mejor jugador del torneo (Brasil 2014 y Qatar 2022).