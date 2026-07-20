Rocamora ya tiene cinco caras nuevas para la próxima Liga Argentina de Básquet

La dirigencia de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay confirmó cinco incorporaciones para el plantel que disputará la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol. Se trata de los paranaenses Juan Cruz Krapp y Juan Cruz Scacchi, Franco Maeso, Jeremías Diotto y Lucas Latorre, quienes se sumarán al plantel conducido por Juan Sebastián Amato.

Uno de los primeros que dio el sí fue el marplatense Franco Maeso quien disputó la temporada anterior y terminó siendo el capitán del equipo. El interno disputó los 32 encuentros con un promedio de 12.3 puntos y 6.3 rebotes en 30.4 minutos.

El Rojo también tendrá un regreso y estará dado por Juan Cruz Krapp quien ya jugó en la temporada 2024/25 y viene de hacerlo recientemente en Recreativo Bochas Club de Paraná, su ciudad natal, en La Liga Federal. En la competencia de CAB jugó ocho encuentros con un promedio de 13.2 puntos, 6.9 rebotes y 1.8 asistencias. También disputó el Apertura de la APB donde se consagró campeón.

Después habrá tres caras nuevas de mucha jerarquía. Una es la del también paranaense Juan Cruz Scacchi, un 3-4 que jugó la última edición de la Liga Argentina para Deportivo Norte pero también con pasos muy positivos en Lanús. En el elenco de Armstrong disputó 32 juegos con 7.6 puntos y 3.7 rebotes de promedio.

De la misma categoría llegará el pivote Jeremías Diotto quien integró el equipo de San Isidro de San Francisco que peleó las finales por el ascenso la pasada temporada. El oriundo de Marcos Juárez jugó un total de 48 partidos con una media de 5.2 puntos y 3.4 rebotes.

Finalmente, desde la Liga Nacional, el perimetral Lucas Latorre vendrá a defender los colores del Rojo tras haberlo hecho en San Lorenzo en la última temporada. El escolta nacido en CABA tuvo un total de 29 juegos en el equipo de Boedo donde promedió 2 puntos, 0.8 rebotes y 0.4 asistencias en 7.1 minutos.

Prensa Rocamora