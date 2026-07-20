Una multitud recibió en Ezeiza al seleccionado argentino de fútbol tras el subcampeonato mundial

Parte del plantel y el cuerpo técnico del seleccionado argentino de fútbol que alcanzó el subcampeonato en el último Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, llegó este lunes al aeropuerto internacional de Ezeiza y tuvo un recibimiento multitudinario, tras la derrota a manos de España por 1 a 0 en Nueva Jersey.

El vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1971 aterrizó a las 18.19 procedente del aeropuerto JFK de Nueva York, dónde había partido a las 7,17 (hora local). Tras tocar pista, la aeronave fue trasladada hacia el sector de vuelos privados FBO, donde los jugadores abordaron un micro que los llevó hasta el predio que el combinado Albiceleste posee en Ezeiza. En el camino fueron saludados afectuosamente por una multitud.

Otamendi, Scaloni y Tapia, tras bajar del avión.

Los primeros en bajar del avión fueron los integrantes del cuerpo técnico y médico, posteriormente lo hicieron el subcapitán Nicolas Otamendi, el DT Lionel Scaloni y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia.

Todos ellos fueron recibidos con los acordes de “Muchachos”, la canción que fue furor en el Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina se consagró campeón mundial por tercera vez en su historia. La interpretación estuvo a cargo de la banda de Granaderos.

El gualeyo Lisandro Martínez regresó con el resto del plantel.

Son 16 los futbolistas que abordaron ese vuelo de regreso, entre ellos están los entrerrianos Lisandro Martínez y Marcos Senesi. Los otros son: Emiliano Martínez, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

A estos se suman los integrantes del cuerpo técnico, Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y el paranaense Roberto Ayala, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (videoanalista), además del resto de los colaboradores.





En tanto que, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolas Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso se fueron directamente a Europa y Lionel Messi y Rodrigo De Paul, viajaron a Miami, desde donde el capital del seleccionado vendrá en los próximos días al país, directamente a Rosario para pasar tiempo con toda su familia.

Una vez finalizados los trámites correspondientes, los futbolistas y miembros del cuerpo técnico abordaron un micro que los trasladó hacia el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, y fueron saludados por miles de hinchas que esperaron desde temprano por su llegada.

Una multitud recibió al plantel y al cuerpo técnico, a pesar del mal tiempo y el frío. Los jugadores y el resto de la delegación decidieron cambiar de colectivo (iban a partir en uno techado) y salir en un micro descapotable para saludar a los hinchas, como un gesto de agradecimiento por el apoyo. Las imágenes del recorrido son impactantes por la convocatoria.