Vóleibol: Vicentín finalizó como la séptima máximo anotador de la National League

El paranaense Luciano Vicentín confirmó su buen presente al finalizar en el séptimo lugar de los máximos anotadores de la National League de Vóley, una de las competencias más importantes del calendario mundial. El entrerriano terminó este torneo con 185 puntos anotados, transformándose no solo en el principal referente ofensivo de la selección argentina, sino además uno de los mejores del mundo.

En este marco, Vicentín finalizó séptimo entre los máximos anotadores con 185 puntos, mientras que el mejor fue el búlgaro Nikolov, quien terminó la competición con 278 puntos.

Los 185 puntos del voleibolista nacido en la capital entrerriana se distribuyeron de la siguiente forma: 157 tantos de ataque, 13 puntos de bloqueo y 15 unidades de saque.

Por otra parte, y en lo estrictamente colectivo, la campaña de Argentina en la reciente National League no fue la mejor, con tan solo tres triunfos de 12 encuentros disputados entre los weekend en Brasil, Polonia y Japón.