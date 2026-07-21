Copa Sudamericana: el entrerriano Joaquín Piñeyro integra la lista de buena fe de Boca

El delantero uruguayense lleva el número 49 en la lista de buena fe boquense.
En la antesala de su debut en la Copa Sudamericana, Boca Juniors confirmó la lista de buena fe con presencia entrerriana: el delantero Joaquín Piñeyro, oriundo de Concepción del Uruguay, integra la nómina de Rodolfo Arruabarrena para la serie de 16avos de final ante O’Higgins de Chile.
Con apenas 18 años, el atacante es uno de los juveniles de mayor proyección del Xeneize. Tiempo atrás fue convocado para formar parte de la Reserva y en abril último fue incluido en la nómina para disputar la Copa Libertadores de América.
Anteriormente, el jugador formado en Boca Predio también ha tenido sobresalientes actuaciones con la selección argentina sub 17 en el Sudamericano de la categoría. Ahora, sueña con tener su oportunidad en Primera, donde Arruabarrena comenzó a darle chance a algunos juveniles como Leonel Flores, de buen debut por Copa Argentina.
Arqueros
1. Álvaro Montero
12. Leandro Brey
13. Javier García
47. Fernando Rodríguez
Defensores
2. Lautaro Di Lollo
3. Lautaro Blanco
4. Nicolás Figal
17. Leandro Lozano
24. Dylan Gorosito
26. Marco Pellegrino
27. Malcom Braida
32. Ayrton Costa
40. Santiago Zampieri
42. Facundo Herrera
46. Matías Satas
48. Baltazar Blum
51. Gadiel Paoli
Mediocampistas
5. Leandro Paredes
6. Rodrigo Battaglia
7. Carlos Palacios
8. Tomás Belmonte
10. Tomás Aranda
15. Williams Alarcón
18. Milton Delgado
20. Alan Velasco
21. Kevin Zenón
23. Camilo Rey Domenech
25. Santiago Ascacíbar
31. Tomás Márquez
34. Juan Cruz Payal
35. Franco Pérez
39. Matías Calegari
50. Dante González
53. Joaquín Ruiz
Delanteros
9. Milton Giménez
11. Ángel Romero
16. Miguel Merentiel
19. Leonel Flores
22. Sebastián Villa
28. Adam Bareiro
33. Lautaro Mendieta
37. Gonzalo Gelini
44. Rodrigo Bacidalupe
45. Miguel Ventos
49. Joaquín Piñeyro
52. Juan Pussetto
54. Kevin Ferreira