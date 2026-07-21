Copa Sudamericana: el entrerriano Joaquín Piñeyro integra la lista de buena fe de Boca

En la antesala de su debut en la Copa Sudamericana, Boca Juniors confirmó la lista de buena fe con presencia entrerriana: el delantero Joaquín Piñeyro, oriundo de Concepción del Uruguay, integra la nómina de Rodolfo Arruabarrena para la serie de 16avos de final ante O’Higgins de Chile.

Con apenas 18 años, el atacante es uno de los juveniles de mayor proyección del Xeneize. Tiempo atrás fue convocado para formar parte de la Reserva y en abril último fue incluido en la nómina para disputar la Copa Libertadores de América.

Anteriormente, el jugador formado en Boca Predio también ha tenido sobresalientes actuaciones con la selección argentina sub 17 en el Sudamericano de la categoría. Ahora, sueña con tener su oportunidad en Primera, donde Arruabarrena comenzó a darle chance a algunos juveniles como Leonel Flores, de buen debut por Copa Argentina.

Arqueros

1. Álvaro Montero

12. Leandro Brey

13. Javier García

47. Fernando Rodríguez

Defensores

2. Lautaro Di Lollo

3. Lautaro Blanco

4. Nicolás Figal

17. Leandro Lozano

24. Dylan Gorosito

26. Marco Pellegrino

27. Malcom Braida

32. Ayrton Costa

40. Santiago Zampieri

42. Facundo Herrera

46. Matías Satas

48. Baltazar Blum

51. Gadiel Paoli

Mediocampistas

5. Leandro Paredes

6. Rodrigo Battaglia

7. Carlos Palacios

8. Tomás Belmonte

10. Tomás Aranda

15. Williams Alarcón

18. Milton Delgado

20. Alan Velasco

21. Kevin Zenón

23. Camilo Rey Domenech

25. Santiago Ascacíbar

31. Tomás Márquez

34. Juan Cruz Payal

35. Franco Pérez

39. Matías Calegari

50. Dante González

53. Joaquín Ruiz

Delanteros

9. Milton Giménez

11. Ángel Romero

16. Miguel Merentiel

19. Leonel Flores

22. Sebastián Villa

28. Adam Bareiro

33. Lautaro Mendieta

37. Gonzalo Gelini

44. Rodrigo Bacidalupe

45. Miguel Ventos

49. Joaquín Piñeyro

52. Juan Pussetto

54. Kevin Ferreira