‘Dibu’ Martínez puso en duda su futuro en la selección: “Queda ver si es momento de dar un paso al costado”

Emiliano Martínez realizó un posteo en redes sociales, allí no hubo reproches para nadie, pero sí el desconsuelo por el bicampeonato que no pudo ser, y una duda que nadie esperaba: su futuro en la selección argentina.

El arquero se tomó varias horas para procesar este duro traspié futbolístico y, ya en Buenos Aires, donde en la tarde noche del lunes fue recibido por una multitud a la que no le importó el frío y la lluvia, escribió en su cuenta de Instagram un mensaje desgarrador: “Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”.

Lejos de intentar pasar rápido de página y ya ir en busca de la revancha con el combinado nacional, el experimentado arquero sorprendió a todo el país al sembrar la incógnita en torno a su continuidad en la Mayor: “La verdad, el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”.

Fue una frase tan breve como contundente. Sobre todo por lo que representa Dibu Martínez en la selección argentina. Desde su debut oficial, el 3 de junio de 2021 en el empate 1-1 con Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, demostró que es mucho más que un arquero notable. Para sus compañeros, entre ellos Lionel Messi, es un líder, un motivador nato, de los grandes responsables de que predomine el buen clima interno.

En el cierre de la publicación, en la que incluyó varias fotos, desde el beso a la medalla de plata hasta el llanto desconsolado por perder la Copa del Mundo, el marplatense le pidió perdón a los hinchas por no haber podido bordar la cuarta estrella en la camiseta albiceleste: “Lo siento mucho realmente. Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros".

El hoy guardián de Aston Villa, pretendido por Juventus de Italia en este mercado de pases, no fue el único que dejó abierta la puerta ante una posible salida de la Albiceleste. Minutos después de perder la final, Lionel Scaloni se quebró en conferencia de prensa: “Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente, tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. La verdad que siento la necesidad de pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”.

Y finalizó: “A lo mejor, habrá que hablar. Al presidente le estoy agradecido al presidente por haberme dado una oportunidad como esta, estar en un lugar”.