El mensaje de Marcos Senesi tras el Mundial: “Vamos a seguir dejando todo”

El concordiense Marcos Senesi regresó al país junto con la delegación de la selección argentina después de la definición de la Copa del Mundo 2026. El defensor fue uno de los jugadores que arribó el lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Al día siguiente, el entrerriano utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre el recorrido realizado. En su publicación resaltó el vínculo construido entre el equipo y los hinchas a lo largo de la competencia. “No todos los finales cambian el significado del viaje, es cierto”, manifestó en el inicio.

El defensor señaló que integrar el seleccionado representó una experiencia que trascendió su participación deportiva dentro del campo. “Ser parte de esta selección fue mucho más que jugar un Mundial. Fue representar a millones de argentinos que volvieron a creer, que se abrazaron, que lloraron, que festejaron y que nos hicieron sentir acompañados en cada paso”.

Y agregó: “Este grupo dejó mucho más que resultados. Dejó una manera de hacer las cosas: humildad, trabajo, compañerismo, resiliencia y la convicción de que cuando un país entero empuja para el mismo lado, pueden pasar cosas increíbles”, afirmó.

Más adelante, Senesi también agradeció las muestras de afecto recibidas durante el torneo y después del regreso al país. “Gracias por estar siempre. Gracias por creer. Gracias por hacernos sentir su apoyo en cada paso”, escribió.

Finalmente, aseguró que el equipo volverá a levantarse y mantendrá su compromiso con el seleccionado. “Vamos a seguir dejando todo por esta camiseta. Porque representar a la Argentina es el privilegio más grande que existe”, concluyó el futbolista nacido en Concordia.