“La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”, disparó el entrerriano Lisandro Martínez

Con el dolor aun latente por la final perdida a manos de España, el entrerriano Lisandro Martínez posteó un emotivo mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo de los hinchas y hacer un balance del recorrido del seleccionado argentino de fútbol durante el torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México. “La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”, expresó en un comunicado publicado en X.

El zaguero nacido en Gualeguay fue titular en 7 de los 8 de los partidos del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo y tuvo que dejar la final en el primer tiempo, tras sufrir una lesión muscular. Y a dos días del triste desenlace para el seleccionado argentino, habló del “dolor” por no haber podido alzar la copa y el “orgullo” por vestir la camiseta Albiceleste.

“Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos merecíamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera”, comenzó el autor de un gol y una asistencia ante Cabo Verde, por 16avos de final.

“Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo”, agregó el exNewell’s Old Boys y Defensa y Justicia.

“Quiero felicitar a España por su merecido título”, sumó. “Y a nuestra gente quiero decirle que el resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir. Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos. Siempre será un enorme orgullo representarlos”, completó.

Para finalizar, el zurdo que se desempeña en el Manchester United de Inglaterra dejó una frase: “Recuerden que ‘la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres’. Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país. ¡Te amo, Argentina!”.