Liga Profesional: Unión presentó al entrerriano Eric Ramírez

El entrerriano Eric Ramírez firmó y se transformó oficialmente en jugador de Unión de Santa Fe.

Unión de Santa Fe sumó una nueva cara para afrontar el segundo semestre. El club anunció oficialmente la contratación del entrerriano Eric Perla Ramírez, quien firmó un vínculo por 18 meses y ya se incorporó a los entrenamientos del plantel profesional que conduce Leonardo Madelón.

El delantero nacido en Concordia llega como una de las principales apuestas del mercado de pases Rojiblanco y estará disponible para afrontar el Torneo Clausura, en el que el Tatengue debutará este viernes frente a Platense.

La llegada de Ramírez tiene un componente especial: Madelón ya lo dirigió durante su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, donde el atacante mostró la versatilidad que en la actualidad busca recuperar el entrenador en la ofensiva de Unión.

“Cuando recibí el llamado de Leo no lo dudé y me vine”, aseguró el futbolista en sus primeras declaraciones como jugador Tatengue. También afirmó que estaba “muy ansioso” por concretar su llegada al club, da cuenta El Litoral.

Un delantero con experiencia

Con 29 años, Ramírez acumula 236 partidos y 37 goles en su carrera. En su último ciclo con Huracán disputó 67 encuentros y convirtió 10 tantos, números que respaldan su incorporación al plantel Rojiblanco.

El entrerriano puede desempeñarse como extremo, mediapunta o delantero, una característica que le permitirá a Madelón contar con distintas variantes ofensivas para afrontar la segunda parte de la temporada.