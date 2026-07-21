Messi llegó directamente a Rosario durante la madrugada

Lionel Messi llegó este martes a Rosario luego de su participación en el Mundial 2026 y comenzó un breve período de descanso junto a su familia. El capitán argentino aterrizó en un vuelo privado en el Aeropuerto Internacional de Rosario y permanecerá algunos días en su ciudad natal antes de reincorporarse al Inter Miami para retomar la competencia oficial.

El arribo del rosarino se produjo un día después del multitudinario recibimiento que la Selección Argentina tuvo en Ezeiza, tras el regreso del plantel desde Estados Unidos. Sin embargo, Messi no integró esa delegación y optó por permanecer algunas horas más en territorio norteamericano antes de emprender el viaje de regreso al país.

Al llegar al Aeropuerto Internacional de Rosario, el futbolista fue acompañado por un importante operativo de seguridad que evitó que pudiera ser fotografiado junto a sus familiares o acompañantes durante su salida de la terminal aérea, publicó Ámbito.

Un viaje con escala antes del descanso Luego de la derrota frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium, Messi permaneció en Estados Unidos junto a Rodrigo De Paul, otro de los futbolistas que tampoco regresó con el resto de la delegación argentina.

El capitán realizó primero un traslado desde Nueva York hacia Miami y, desde allí, abordó un avión privado con destino a Rosario. Una vez instalado en el país, se espera que pase unos días junto a su familia en su casa del barrio privado Kentucky, en Funes, antes de volver a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami.