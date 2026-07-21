Primera Nacional: Franco Acita será el árbitro de la visita de Patronato a Midland

Tras la suspensión con Atlanta, el Rojinegro volverá al ruedo el domingo ante Midland.

Franco Acita fue designado este martes para dirigir el partido que afrontará Patronato, como visitante, ante Ferrocarril Midland, por la 22ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro se jugará el domingo desde las 19 en el estadio Raúl Roberto Sabureau.

Acita estará acompañado por Lucas Ripolli y Daiana Milone, como primer y segundo asistente, respectivamente. Por su parte, Matías Ansede oficiará como cuarto árbitro en el reducto del Estadio Ciudad Libertad, que cuenta con césped sintético en toda su superficie.

El plantel dirigido por Marcelo Candia viene de tener descanso el último fin de semana tras la suspensión del partido con Atlanta, que estaba previsto para el lunes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió postergar los partidos que se jugaban lunes y martes, ante la final de la Copa del Mundo y el posterior regreso de la selección argentina.

Estos últimos días sin actividad, le han servido al cuerpo técnico para apostar por la recuperación de algunos jugadores lesionados. Entre ellos Nahuel Genéz (desgarro), Juan Salas (luxación de hombro) y Brandon Cortés (desgarro isquiotibial derecho).

Toda los árbitros para la fecha 22:

Primera Nacional – Fecha 22

Atlético de Rafaela - Nueva Chicago

Árbitro: Matías Billone

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Antonella Pajón

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

San Martín (Tucumán) - Temperley

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Emanuel Serale

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

Estudiantes - Ciudad de Bolívar

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Sebastián Pumeti

Cuarto árbitro: Laura Fortunato

Colón - Chaco For Ever

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

F.C. Midland - Patronato

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Lucas Ripolli

Asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Matías Ansede

Gimnasia y Tiro (Salta) - Deportivo Maipú (Mendoza)

Árbitro: Gastón Monzón Brizuela

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Alejandro Schneller

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

Quilmes A.C. - Colegiales

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Ignacio Domínguez

San Miguel - Acassuso

Árbitro: Wenceslao Meneses

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

Tristán Suárez - Chacarita Juniors

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Maxi Montenegro

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Deportivo Morón - Ferro Carril Oeste

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Iván Alliende

Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba

Mitre (Santiago del Estero) - Almirante Brown

Árbitro: Juan Nebbietti

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

Racing (Córdoba) - San Telmo

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

Los Andes - Deportivo Madryn

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Heber Ibáñez MesaCuarto árbitro: Ramiro Maglio

Agropecuario Argentino - San Martín (San Juan)

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Güemes (Santiago del Estero)

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Godoy Cruz (Mendoza) - Central Norte (Salta)

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

All Boys - Defensores de Belgrano

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Guillermo Yacante

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

Atlanta - Almagro

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Nahuel Rasullo

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Manuel Girett