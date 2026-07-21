Primera Nacional: Franco Acita será el árbitro de la visita de Patronato a Midland

Tras la suspensión con Atlanta, el Rojinegro volverá al ruedo el domingo ante Midland.
Franco Acita fue designado este martes para dirigir el partido que afrontará Patronato, como visitante, ante Ferrocarril Midland, por la 22ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro se jugará el domingo desde las 19 en el estadio Raúl Roberto Sabureau.
Acita estará acompañado por Lucas Ripolli y Daiana Milone, como primer y segundo asistente, respectivamente. Por su parte, Matías Ansede oficiará como cuarto árbitro en el reducto del Estadio Ciudad Libertad, que cuenta con césped sintético en toda su superficie.
El plantel dirigido por Marcelo Candia viene de tener descanso el último fin de semana tras la suspensión del partido con Atlanta, que estaba previsto para el lunes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió postergar los partidos que se jugaban lunes y martes, ante la final de la Copa del Mundo y el posterior regreso de la selección argentina.
Estos últimos días sin actividad, le han servido al cuerpo técnico para apostar por la recuperación de algunos jugadores lesionados. Entre ellos Nahuel Genéz (desgarro), Juan Salas (luxación de hombro) y Brandon Cortés (desgarro isquiotibial derecho).
Toda los árbitros para la fecha 22:
Primera Nacional – Fecha 22
Atlético de Rafaela - Nueva Chicago
Árbitro: Matías Billone
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Antonella Pajón
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
San Martín (Tucumán) - Temperley
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Emanuel Serale
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
Estudiantes - Ciudad de Bolívar
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Sebastián Pumeti
Cuarto árbitro: Laura Fortunato
Colón - Chaco For Ever
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
F.C. Midland - Patronato
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Lucas Ripolli
Asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Matías Ansede
Gimnasia y Tiro (Salta) - Deportivo Maipú (Mendoza)
Árbitro: Gastón Monzón Brizuela
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Alejandro Schneller
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
Quilmes A.C. - Colegiales
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Ignacio Domínguez
San Miguel - Acassuso
Árbitro: Wenceslao Meneses
Asistente 1: Mariano Rosetti
Asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
Tristán Suárez - Chacarita Juniors
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Maxi Montenegro
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Deportivo Morón - Ferro Carril Oeste
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Iván Alliende
Asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba
Mitre (Santiago del Estero) - Almirante Brown
Árbitro: Juan Nebbietti
Asistente 1: Hernán Vallejos
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
Racing (Córdoba) - San Telmo
Árbitro: Adrián Franklin
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
Los Andes - Deportivo Madryn
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Heber Ibáñez MesaCuarto árbitro: Ramiro Maglio
Agropecuario Argentino - San Martín (San Juan)
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Sebastián Osudar
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Güemes (Santiago del Estero)
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Mauro Ramos Errasti
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
Godoy Cruz (Mendoza) - Central Norte (Salta)
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
All Boys - Defensores de Belgrano
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Guillermo Yacante
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
Atlanta - Almagro
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Nahuel Rasullo
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Manuel Girett