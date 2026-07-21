Scaloni, emocionado en Pujato: “No hemos ganado la copa, pero conseguimos la unión de todos”

De regreso a su Pujato natal, el entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni habló en rueda de prensa sobre la derrota en la final del Mundial a manos de España y lo declaró justo ganador. “Perdimos porque ellos jugaron mejor, está bueno reconocerlo”, manifestó. Y destacó: “No hemos ganado la copa, pero conseguimos la unión de todos”.

Scaloni también se refirió al duro trabajo que conlleva estar hasta el último partido de la competencia y a cómo vive la reacción de la gente a pesar del resultado: “Estamos satisfechos con lo logrado, somos conscientes de lo que generamos en la gente, por eso mismo duele; al final se juega para eso, para la alegría de los hinchas, del público, de las familias, pero hay veces que se puede ganar y otras no”.

El DT también expresó cómo se siente transitar la derrota a pesar de que la gente lo tome como un plus luego de lo conseguido en Qatar: “Está claro que se llegó a la final, no es fácil; los primeros días después de perder son difíciles, más allá de que siempre es fútbol y que la gente lo reconoce, es impresionante”.

En esta misma línea remarcó que lo más importante del recibimiento en Ezeiza, que tuvo parte del plantel en conjunto con el cuerpo técnico, fue: “Ver a esos chicos, que para ellos significa un logro, es lo más importante; los chicos, no hemos ganado la copa, pero conseguimos la unión de todos”. Y afirmó que el mensaje lo transmite cada vez que nombra que “su hijo, cuando pierde un partido”, en el pasar de las horas, “se le pasa”.

Por otra parte, no pudo evitar contestar ante la incertidumbre sobre su continuidad al mando de la selección mayor de Argentina, rodeado de la hinchada que le coreaba “Leo no se va”, y si va a pensar en seguir: “Hasta diciembre estoy en el cargo”. Además pidió que no se “haga ruido de la situación”, y agregó que, desde el domingo, “son días complicados”.

También afirmó que “ni en sueños hubiese imaginado lo que logro” dedicándole y agradeciendo los triunfos a su cuerpo técnico y a los jugadores.

Con respecto al encuentro de semifinales ante Inglaterra, caracterizó el partido como “emotivo” y sobre la final señaló que el capitán de la Albiceleste habló con sus compañeros, y él habló con algunos, pero terminó diciendo “había poco para hablar” debido a que “la tristeza fue muy grande”.

Para finalizar, expresó el deseo de estar “tranquilo”, pero que de igual manera va a intentar estar con la gente, señala NA.