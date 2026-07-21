Tigre goleó en Uruguay a Nacional y dio un paso clave en la Copa Sudamericana

Tigre superó a Nacional de Uruguay por 3 a 0 y dio un paso clave en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana de fútbol. Este martes, el Matador festejó en el estadio Gran Parque Central con goles de Jalil Elías, el exPatronato Ignacio Russo y Elías Cabrera convirtieron los tantos del equipo argentino que sueña con un lugar en los octavos de final.

El elenco argentino golpeó de entrada. Jalil Elías, tras un centro que fue peinado por un compañero, puso el 1-0 dentro del área. Pese a que la jugada fue revisada por el VAR por un posible fuera de juego, el tanto fue convalidado.

Las malas noticias para el Matador de Victoria llegaron a los 21 minutos. Bruno Leyes tuvo que ser reemplazado por un golpe en uno de sus hombros, que le generó dolor y no le permitió seguir en el campo. En su lugar ingresó el exPatronato Martín Garay.

A los 30 minutos, otro ePatronato, Ignacio Russo, se perdió el segundo tanto. Nacho armó la jugada y llegó hasta el corazón del área, pero definió por arriba del arco defendido por Alexis Martín Arias. Poco tiempo después, Nacional estuvo cerca del empate cuando Alexander Dos Santos no pudo conectar de manera eficaz un centro pasado que había dejado sin opciones al arquero Felipe Zenobio.

Cerca del final de la primera etapa, Tigre amplió la ventaja. Nacho Russo recibió en el sector izquierdo, se perfiló y sacó un derechazo cruzado que infló la red y decretó el 2-0. Tras eso, el árbitro hizo sonar su silbato para mandar a los quipos al descanso.

En el inicio del complemento, la adversidad continuó para el elenco uruguayo. Bruno Zuculini, tras una dura entrada sobre Gonzalo Martínez, recibió su segunda amarilla de la noche y se fue expulsado.

Poco antes del final del partido, Elías Cabrera transformó el resultado en goleada. El volante recibió el balón en la puerta del área y sacó un zurdazo que dejó sin opciones a Alexis Martín Arias para establecer el 3-0 a los 90 minutos, consigna Infobae.

La vuelta, en el Estadio José Dellagiovanna, será el martes 28 de julio, desde las 19. El ganador de este cruce se medirá en octavos de final ante Montevideo City Torque de Uruguay. El conjunto perteneciente al City Football Group clasificó directamente a esta instancia tras adjudicarse el primer puesto del Grupo F, superando a Gremio de Brasil, Deportivo Riestra de Argentina y Palestino de Chile.