Vóley: la entrerriana Melany Detzel comenzará este miércoles el Sudamericano con “Las Panteras”

La armadora de Aldea Spatzenkutter es una de las 14 convocadas para el torneo en Lima, Perú.

La entrerriana Melany Detzel afrontará desde este miércoles el Campeonato Sudamericano de Vóley con el seleccionado argentino femenino mayor en Lima, Perú. La armadora nacida en Aldea Spatzenkutter forma parte de la lista de 14 convocadas confirmada por Facundo Morando, sucesor en el cargo del fallecido Daniel Castellani.

El certamen se llevará a cabo del 22 al 26 de julio en Lima, Perú, y Argentina será parte de la Zona con Ecuador, Venezuela y Colombia. El estreno será este miércoles desde las 12.45 ante las ecuatorianas; el jueves, a partir de las 17.45, el rival será el representativo venezolano; el viernes, en el mismo horario, enfrente estarán las colombianas.

La armadora, de 20 años y 1,74m, dio sus primeros pasos en el vóley en Valle María y pasó por Paracao de Paraná, la selección argentina juvenil, Bahiense del Norte, Villa Dora, Sporting de Lisboa y Vitória, ambos de Portugal, y Vandœuvre Nancy de Francia.

El plantel Albiceleste contará con María Victoria Mayer, Malany Luján Detzel, Bianca Cugno, Anahí Florencia Tosi, Bianca Bertolino, Antonela Guadalupe Fortuna, Daniela Soledad Bulaich Siman, Dalma Nicole Pérez, Bianca Farriol, Candelaria Lucía Herrera Rodríguez, Avril García, María Agostina Pelozo, Victoria Anabella Caballero y Micaela Margarita Cabrera.

El resto de la delegación está conformada por Facundo Morando (Entrenador Principal), Pablo Martín Ambrosini (Asistente), Ezequiel Matías Alem (Preparador Físico), Lucía María Liceri (Estadístico), María Rocío Flamini (Kinesióloga), Víctor Hugo Ríos (Mánager) y Diego Martín Ferreyra (Dirigente).