Werner: “Hoy Ford ocupa el sexto o séptimo lugar entre las marcas del TC”

Mariano Werner dejó clara su postura acerca de lo relegada que quedó la marca de la cual es referente en el TC.

El paranaense Mariano Werner, uno de los máximos referentes de Ford en los últimos años, dio su punto de vista sobre el presente del Mustang ante el resto de las marcas del Turismo Carretera, los puntos flojos del modelo y qué ítems probó la ACTC en su auto para analizar un ajuste reglamentario

“Siempre soy neutro en esto (de dar una opinión del reglamento) porque no quiero sacar rédito. Entiendo que la marca ha quedado un poquito en disparidad con respecto a lo que se le fue dando mínimamente al resto. Perdimos carga aerodinámica, al resto levemente se le dio, nosotros nos quedamos ahí y a su vez es la marca con menos cilindrada”, le dijo Werner a SoloTC.

El tricampeón de TC, que logró la victoria en la quinta fecha en Termas de Río Hondo, entiende que más allá de ese logro y el conseguido por Nicolás Moscardini (tras exclusión de Santero) en la apertura del torneo, la marca está relegada.

¿Qué lugar ocupa Ford hoy entre las siete marcas que compiten en la categoría? Y la respuesta fue contundente: “Para mí, el sexto o séptimo lugar, está por ahí. Hoy tenemos 3.430 cc de cilindrada contra los 3.500 cc de un Dodge. Y si vemos la carga aerodinámica de un Challenger, es mayor que la del Mustang. ¿Cuál es el beneficio que hoy tenemos? Prácticamente ninguno”.