Básquet: Central Entrerriano fichó al paranaense Fausto Moussa

El paranaense Fauto Mousa jugará en Central Entrerriano en la próxima Liga Argentina de Básquet.

Central Entrerriano de Gualeguaychú continúa con el armado del plantel para afrontar la Liga Argentina de Básquet 2026/27. En este marco, en las últimas horas el elenco del sur entrerrianos fichó al paranaense Fausto Moussa, quien llega desde Instituto de Córdoba, donde disputó la última edición de la Liga Nacional de Básquet.

Moussa, de 1,86 metros y 21 años, puede desempeñarse como escolta o alero y en su última temporada en el conjunto cordobés promedió 1,3 puntos, 0,5 rebotes, 0,1 recuperos y 0,2 asistencias en 5,5 minutos por partido, señala Ahora El Día.

Además, el jugador surgido en el Paraná Rowing Club cuenta con experiencia en selecciones argentinas formativas e incluso fue convocado por Pablo Prigioni al seleccionado Mayor para un amistoso frente a Uruguay en Paysandú, en 2024.

Por otra parte, la dirigencia continúa con reuniones y negociaciones para completar el plantel, que a mediados de agosto iniciaría la pretemporada bajo la conducción de Martín Pascal y su cuerpo técnico.