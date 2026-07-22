Bonelli se sumó al reclamo: “Ford debería tener algún beneficio para pelear con el resto”

El entrerriano Nicolás Bonelli también se sumó al reclamos de los pilotos de Ford para que haya cambios en el reglamento del TC.

El uruguayense Nicolás Bonelli habló de la actualidad reglamentaria del Turismo Carretera, profundizando en la marca que representa: Ford. El piloto de Concepción del Uruguay, que viene de ser el mejor usuario del Óvalo en la octava fecha en Posadas con el segundo lugar en la final, detalló que debería haber un ajuste para que los Mustang sean competitivos ante los otros seis modelos que compiten en la categoría.

Bonelli, en primera instancia argumentó por qué entiende que Ford necesita recibir algún beneficio reglamentario, más allá de su buena performance en tierra misionera: “En Posadas, como también pasa en Paraná, Ford tiene un beneficio en la pista. Creo que por eso funcionamos tan bien en este escenario, pero venimos de varias carreras donde vemos que hay otras marcas que son superiores”, explicó el entrerriano a SoloTC.

En las ocho fechas disputadas, Ford suma dos victorias (Moscardini en El Calafate y Werner en Termas de Río Hondo), dos pole position (Moscardini en El Calafate y Catalán Magni en Córdoba) y ocho podios (en seis de las ocho carreras hubo representantes de la marca). Pero los usuarios de la marca alertan que hay pocos representantes en los 20 primeros lugares del torneo, pese a ser los que mayor representación tienen en el abultado parque de la categoría.

A saber, Mauricio Lambiris está tercero en el campeonato (sin la victoria reglamentaria para pelear el título) y Mariano Werner se ubica octavo (ya ganó), como los únicos dos pilotos del Óvalo en zona de clasificación a la Copa de Oro, cuando restan dos fechas para el cierre de la Etapa Regular.

Por su parte, Juan Tomás Catalán Magni está 13° (aunque cambiará de marca) y Emiliano Spataro está 20°, siendo en cuarto usuario de Mustang en ese segmento de la tabla.

“Si la Técnica de la ACTC otorga un beneficio, debería ser para que la marca tenga cómo pelear con el resto de la categoría. No queremos ni más ni menos que el resto, queremos lo mismo para poder pelear. La categoría lo viene analizando, veremos qué deciden”, argumentó el entrerriano.