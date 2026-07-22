Concordia le rendirá homenaje este jueves a Marcos Senesi tras el subcampeonato del mundo

Tras su debut mundialista y el subcampeonato con la selección argentina de fútbol, el futbolista entrerriano Marcos Senesi tendrá un recibimiento especial en su ciudad natal, Concordia. Será este jueves 23 de julio, a las 17, frente al ingreso principal al Palacio Municipal.

Así lo informó este miércoles la Municipalidad de Concordia y destacó que e Senesi “hizo historia al convertirse en el primer concordiense en integrar el plantel de la selección argentina de fútbol en una Copa del Mundo”.

De acuerdo a lo informado, se montará un escenario central para compartir un momento especial con Senesi, flamante refuerzo del Tottenham de Inglaterra para la próxima temporada de la Premier League.

El recibimiento se realizará bajo el lema Concordia recibe a Marcos Senesi y busca reconocer “no solo su destacada trayectoria deportiva, sino también los valores de esfuerzo, perseverancia, humildad y compromiso que representa para las nuevas generaciones”.

Autoridades provinciales y municipales recibirán protocolarmente al defensor formado en San Lorenzo de Almagro. Posteriormente se trasladará al escenario principal para dirigirle unas palabras a la comunidad y recibir el cariño de los concordienses.

“El encuentro frente al Palacio Municipal constituirá la única actividad abierta al público prevista para esta visita. Por ello, se invita a todos los vecinos a acercarse a la Plaza 25 de Mayo para acompañar este homenaje y ser parte de un momento que quedará en la historia deportiva de Concordia”, aclararon desde el Municipio con un comunicado.

“Se invita a las familias, instituciones, clubes deportivos, escuelas de fútbol y a toda la ciudadanía a concurrir con banderas argentinas, camisetas, mensajes de aliento y, sobre todo, con el respeto y el afecto que caracterizan a nuestra comunidad”, agregaron.

Marcos Senesi disputó dos partidos en la última Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Debutó en la tercera fecha del Grupo J, con el triunfo de la Argentina sobre Jordania por 3 a 1; le cometieron el penal que luego convirtió Lautaro Martínez. Y también estuvo en la derrota de la final a manos de España, por 1 a 0, al reemplazar Julián Álvarez y protagonizó una de las jugadas más peligrosas a favor de la selección.

Su historia con la selección argentina es muy especial, ya que tuvo la posibilidad de jugar para Italia pero decidió representar a la Albiceleste. Además de participar en distintos amistosos, también se consagró campeón de la Finalíssima ante la Azzurra en Wembley en 2022.