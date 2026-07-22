El gualeyo Lisandro Martínez integra junto a Lionel Messi el equipo ideal del Mundial 2026

El zaguero entrerriano, titular en 7 partidos del Mundial, fue elegido en el equipo ideal de la FIFA.

El futbolista entrerriano Lisandro Martínez fue elegido en el equipo ideal de la FIFA del Mundial celebrado hasta el pasado domingo en Estados Unidos, Canadá y México. El zaguero nacido en Gualeguay, titular en siete de los ocho partidos del seleccionado argentino, integra el 11 junto al astro Lionel Messi.

Martínez fue fundamental en la dupla central que conformó con Cristian Cuti Romero (quien también podría haber entrado tranquilamente en el 11 ideal), aunque terminó el Mundial con un sabor agridulce ya que debió retirarse de la final durante los últimos minutos del primer tiempo por una lesión en su pierna derecha.

Messi, por su parte, tuvo una actuación extraordinaria y sorprendió al mundo con sus ocho goles y cuatro asistencias. Incluso se generó una gran polémica luego de que no recibiera el premio a mejor jugador del torneo.

En lo que respecta al resto de los premiados, las selecciones con más jugadores en la lista fueron la campeona España y Francia, con tres cada una.

En España se reconoció a sus laterales, Marc Cucurella y Pedro Porro, además del mediocampista Rodrigo Hernández, quien se quedó con el premio de mejor jugador y fue el eje en aquel sector de la cancha.

Por el lado de los franceses, se metieron en el equipo ideal el defensor Dayot Upamecano, el mediocampista Michael Olise y el delantero Kylian Mbappé, que fue el máximo goleador del Mundial con 10 anotaciones y llegó a los 22 tantos en tres participaciones para convertirse en el máximo artillero histórico de la competencia, superando a Messi por solo uno.

Por otra parte, el mejor arquero fue el caboverdiano Vozinha, mientras que la lista la completan el mediocampista ofensivo inglés Jude Bellingham y el delantero noruego Erling Haaland, da cuenta NA.

El 11 ideal del Mundial según la FIFA: Vozinha (Cabo Verde); Marc Cucurella (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia), Pedro Porro (España); Jude Bellingham (Inglaterra), Rodrigo Hernández (España), Michael Olise (Francia); Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega) y Lionel Messi (Argentina).