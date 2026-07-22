El Turismo Carretera se prepara para la décima edición del clásico Desafío de las Estrellas

El Turismo Carretera llevará adelante una nueva y esperada edición del tradicional Desafío de las Estrellas, consolidando su décimo capítulo en el circuito sanjuanino de Villicum durante el primer fin de semana de agosto. De cara a este compromiso especial, la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) oficializó el reglamento particular que regirá la competencia, introduciendo modificaciones sustanciales en la duración y en la dinámica de las paradas obligatorias.

En primer lugar, la carrera de larga duración se estirará este año hasta un total de 66 vueltas o un tiempo máximo de 120 minutos, superando los 50 giros pactados en la temporada anterior. Respecto al movimiento en la zona de asistencia, los protagonistas deberán ingresar exclusivamente para efectuar la recarga de combustible, quedando inhabilitado el cambio de neumáticos. Dicha recarga será libre dentro del box asignado y se regirá por un orden de ingreso (A, B y C) que se determinará mediante sorteo durante la reunión de pilotos del día viernes. Asimismo, las reglas estipulan que los boxes permanecerán cerrados ante el eventual ingreso del Auto de Seguridad (Pace Car).

En cuanto a la labor técnica, cada vehículo podrá estar acompañado por un máximo de cinco mecánicos debidamente provistos con buzo antiflama. Durante la detención solo se permitirán tareas específicas como la limpieza o reemplazo del film protector del parabrisas y el acondicionamiento de la entrada de aire al canalizador del radiador. Cualquier otra intervención correctiva obligará a realizarla dentro del box, donde está terminantemente prohibido manipular combustibles. El incumplimiento de estas pautas o las anomalías reportadas por los veedores acarrearán sanciones que van desde recargos de tiempo hasta la exclusión.

Finalmente, al tratarse de una fecha de características especiales, el sistema de puntuación otorgará un fuerte caudal de unidades para el campeonato, entregando 60 puntos al ganador, 50 al escolta, 45 al tercero y una escala decreciente que asignará 5 unidades a partir del puesto 41 en adelante.