La entrerriana Melany Detzel aportó tres puntos en el debut triunfal de Las Panteras

Melany Detzel (2) ingresó desde el segundo set en la victoria de Argentina ante Ecuador.

Con la participación de la entrerriana Melany Detzel, la selección argentina femenina de vóley logró un sólido debut en la Copa Sudamericana que se disputa en Lima, Perú. Las Panteras vencieron este miércoles a Ecuador por 3 a 0, con parciales de 25-10, 25-11 y 25-13. Este jueves, la segunda presentación contra Venezuela.

La armadora nacida en Aldea Spatzenkutter aportó tres puntos para la selección dirigida por Facundo Morando, que tuvo como goleadora a Nicole Pérez (10) y Anahí Tosi (9 unidades).

En el arranque del partido, la Albiceleste logró la primera diferencia 10-6 y de ahí en adelante lo dominó con mayor poderío en ataque para definirlo 25-10 tras una buena intervención de Herrera.

Para el segundo set, Bertolino, Bulaich, García, Farriol y la entrerriana Detzel quedaron como titulares y la historia no cambió. Con mucha más contundencia en todos los rubros, Las Panteras se escaparon 8-1 y aunque Ecuador se arrimó 9-11, allí Argentina metió un parcial de 8-0 para llegar a la definición arriba 19-11. En el cierre, continuó la diferencia en la efectividad en ataque y Las Panteras lo cerraron 25-11 de la mano de Bertolino.

En la tercera etapa, las dirigidas por Facundo Morando empezaron arriba 8-4, siempre con mayor contundencia en su juego. Bien desde el servicio, Las Panteras se encaminaron al cierre 20-8 y un ace de Mayer selló el triunfo 25-13.

Los puntos de Argentina: Mayer (2), Tosi (9), Cabrera (4), Herrera (5), Pérez (10), Fortuna (3), Pelozo (L). Ingresaron: Detzel (3), Caballero, Bertolino (4), Bulaich (4), García (7), Farriol (3), Cugno (4).