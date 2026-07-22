La Liga Paranaense de Fútbol reinaugurará su histórica sede el próximo viernes con un acto

La renovada sede de Córdoba 53, será reinagurada el viernes a las 19.

La Liga Paranaense de Fútbol reinaugurará este viernes 24 de julio, a partir de las 19, su sede de calle Córdoba 53. Así lo confirmó este miércoles la casa madre del balompié de la capital entrerriana, que se prepara para una jornada histórica.

La Liga Paranaense de Fútbol reinaugurará este viernes 24 de julio, a partir de las 19, su sede de calle Córdoba 53. Así lo confirmó este miércoles la casa madre del balompié de la capital entrerriana, que se prepara para una jornada histórica.

La ceremonia contará con la presencia de autoridades del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dirigentes de las federaciones y ligas de Santa Fe y Entre Ríos, funcionarios y la Banda de Música de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, que acompañará el ingreso de las banderas, la interpretación del Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos y el tradicional corte de cintas.

“Disfruten de su casa”

El presidente de la Liga Paranaense de Fútbol y delegado del Consejo Federal de AFA, Alejandro Schneider, expresó su satisfacción por la concreción de la obra. “Estamos muy felices de volver a nuestra casa y que los clubes puedan disfrutarla. Hace dos años que comenzamos este trabajo con mucho cariño y esfuerzo. Se van a sorprender con cómo quedó renovado el edificio principal. Es el fruto del esfuerzo de todos”, señaló.

Schneider explicó que la remodelación fue posible gracias a los recursos generados por los eventos deportivos realizados en el predio de la Liga, aportes privados y una importante colaboración del presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, quien donó el mobiliario del edificio.

“Seguiremos creciendo encolumnados a la gestión del presidente de la AFA, Claudio Tapia”, agregó.

El dirigente destacó además el crecimiento institucional que ha experimentado la Liga en los últimos años, mencionando la implementación del Sistema COMET en todas las categorías (único en el país), la incorporación de nuevas tecnologías y la organización de competencias como Promesas y la Copa Túnel junto a Santa Fe, entre otros.

“Nos faltaba la infraestructura para poder recibir a todos en un lugar cómodo y moderno. Era una cuenta pendiente que hoy podemos cumplir”, afirmó.

Un anuncio especial

Durante el acto, Schneider anticipó que se realizará “un importante anuncio” que representará un nuevo paso en el crecimiento institucional de la Liga Paranaense de Fútbol.

Un edificio con historia

La recuperación de la sede de calle Córdoba 53 representa un paso trascendental para la institución y la preservación de uno de los edificios más emblemáticos del fútbol paranaense.

La primera sede de la Liga funcionó en las instalaciones del desaparecido Club Gimnasia y Esgrima, sobre calle San Martín 321. Posteriormente, el entonces presidente Francisco Perette adquirió el inmueble de Córdoba 53 y lo donó a la entidad, convirtiéndolo desde entonces en un símbolo de la historia del fútbol capitalino.

Cortes de tránsito

Con motivo de la ceremonia, entre las 18 y las 21 se dispondrán cortes de tránsito en calle Córdoba, entre 25 de Junio y Urquiza, donde se instalarán un escenario y sillas para el público. La medida fue autorizada por la Municipalidad de Paraná.

Reunión de la Federación Entrerriana de Fútbol

Las actividades continuarán el sábado 25 de julio, cuando desde las 10.30 se desarrolle la reunión mensual de la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF) en el Salón Belvedere.

El encuentro será encabezado por el presidente de la entidad, Nelson Casís, y tendrá entre los principales temas del orden del día el tratamiento de la Supercopa de Entre Ríos y del Torneo Provincial Sub 13.