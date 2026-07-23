Básquet: la preselección entrerriana femenina infantil volverá a entrenar en Villaguay

Un grupo de 19 preseleccionadas entrenarán en los clubes Huracán y Parque.

La preselección entrerriana femenina de básquetbol categoría infantil volverá a entrenar este viernes en Villaguay. Serán entrenamientos a doble turno y formarán parte del proceso rumbo al próximo Campeonato Argentino.

La primera jornada tendrá lugar en las instalaciones del Club Huracán (Rivadavia Nº 560), de 10 a 12, mientras que el segundo turno se llevará a cabo de 15 a 17 en el Club Parque (Estrada Nº 136).

Las jugadoras convocadas deberán presentarse a las 9:30 horas en el Club Huracán para el inicio de las actividades.

Durante la jornada, el cuerpo técnico de la FBER continuará con la evaluación de las jugadoras convocadas, en un trabajo que apunta a conformar el plantel que representará a Entre Ríos en la competencia nacional.

A continuación, se detalla el listado de jugadoras convocadas dispuesto por el cuerpo técnico entrerriano:

Lisa de convocadas:

Mailén Aguiar (Estudiantes-APBF), Uma Re Etcheverry (Estudiantes-APBF), Delfina Armando (Ciclista-APBF), Catalina Garnier (Comercio-ABSE), Alfonsina Garnier (Comercio-ABSE), Lara Medina Castrillón (Comercio-ABSE), Valentina Valdez (Progreso-ABSE), Josefina Casco Blanco (Urquiza-ABSE), Jordana Baridón Balbi (Atlético Tapa-ARBPR), Charo Baucero (Regatas Uruguay-ARBPR), María Emilia González (Regatas Uruguay-ARBPR), Sofía Nievas (Parque Sur-ARBPR), Amelie Oyarbide (Parque Sur-ARBPR), Antonia Valiente (Rocamora-ARBPR), Catalina D’Angelo (Zaninetti-ARBPR), Valentina Gerard (Atlético Villa Elisa-ACB), Emma Herrera (La Unión-ACB), Juliana Bidal (SyD Federación-ABC) y Inés Challiol (Sportivo San Salvador-ABC).