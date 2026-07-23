Copa Sudamericana: Boca hará su estreno frente a O’Higgins de Chile, por los playoffs

Boca buscará un resultado positivo cuando reciba a O’Higgins, por los playoffs de la Copa Sudamericana.

Boca recibirá este jueves a O’Higgins de Chile, en un encuentro correspondiente a la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, en el que será el segundo partido con Rodolfo Arruabarrena como director técnico. El partido se jugará desde las 21.30, en La Bombonera, contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Christian Ferreyra.

Boca cayó a la Sudamericana luego de su rotundo fracaso en la Copa Libertadores, donde quedó tercero en el Grupo D por debajo de Cruzeiro de Brasil y la Universidad Católica de Chile, por lo que no consiguió la clasificación a los octavos de final.

De esta manera, el Xeneize intentará cerrar el año con una alegría en esta competición, que además le permitiría cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales. La última vez que levantó un trofeo de este tipo fue en la Recopa Sudamericana 2008, donde derrotó a Arsenal de Sarandí.

El de este jueves será el segundo partido en el nuevo ciclo de Arruabarrena como director técnico, que comenzó con el cómodo triunfo por 2-0 sobre Sarmiento para clasificar a los octavos de final de la Copa Argentina.

En el elenco argentino se espera el estreno de una de sus buenas incorporaciones: el colombiano Sebastián Villa.

O’Higgins, por su parte, viene de tener una buena actuación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde finalizó segundo en su zona con 10 puntos, solo por debajo del San Pablo de Brasil.

FORMACIONES

BOCA

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Sebastián Villa, Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O’HIGGINS

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino, Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay). VAR: Christian Ferreyra (Uruguay). Cancha: Boca Juniors. Hora: 21.30 (ESPN).