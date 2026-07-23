De la Fuente criticó a los argentinos por las peleas tras la final: “Es algo intolerable”

El DT de la selección española consideró que fue inadmisible la actitud de los argentinos tras la derrota.

El entrenador del seleccionado de España, Luis De la Fuente, fue crítico con la reacción de los jugadores de Argentina al finalizar el partido en el estadio MetLife de Nueva Jersey. “Es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir”, fustigó el director técnico respecto de la reacción de los jugadores e integrantes del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

En diálogo con TVE, el técnico explicó que durante los festejos no advirtió lo que estaba ocurriendo porque estaba enfocado en celebrar el título junto a su plantel. Sin embargo, después de ver las imágenes no dudó en expresar su rechazo.

"En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir", expresó. La FIFA ya abrió una investigación por los episodios que involucraron a Leandro Paredes (con Eric García y Gavi) y al paranaense Roberto Ayala (con Dani Olmo).

Más adelante, insistió en la necesidad de preservar el respeto aun en los momentos de mayor tensión y remarcó que el comportamiento observado no estuvo a la altura de un escenario de semejante magnitud.

"Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones... No es tolerable", sostuvo.

Al mismo tiempo, el seleccionador destacó la respuesta de sus propios dirigidos, al considerar que supieron afrontar las provocaciones sin perder la compostura durante los festejos por la conquista.

"Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas", afirmó en declaraciones reproducidas por TyC Sports.

Por último, reconoció que todavía está asimilando la obtención del campeonato, un logro que llegó tras casi dos meses de preparación y un camino exigente, marcado por los viajes, el desgaste físico y las condiciones climáticas. "Tomaré más consciencia conforme vayan pasando los días", explicó sobre una conquista por la que España esperó 16 años, tras la primera estrella en Sudáfrica 2010.