El paranaense Juan Ignacio Cavallaro seguirá su carrera en Atlético de Rafaela

Tras su paso por Delfín de Ecuador, el paranaense Juani Cavallaro firmó con La Crema.

El futbolista paranaense Juan Ignacio Cavallaro continuará su trayectoria deportiva en Atlético de Rafaela, para jugar la segunda parte de la Primera Nacional. Este jueves, se oficializó la llegada del mediocampista ofensivo con pasado en la Escuelita de Claudio Marangoni y las inferiores de Unión de Santa Fe.

Juani ocupará el lugar del lesionado Gabriel Esparza en el plantel dirigido por Fernando Teté Quiroz. Si bien las primeras negociaciones apuntaban firmemente a la contratación de Matías Morello —una operación que se encontraba avanzada a la espera de su desvinculación de Aldosivi—, las tratativas no prosperaron.

El entrerriano, de 32 años, llegó a La Crema después de su experiencia en Delfín de la Serie A de Ecuador, y firmó contrato hasta diciembre de 2027.

Durante su trayectoria, Cavallaro se formó en Unión de Santa Fe, pasando posteriormente por el salto de jerarquía a San Lorenzo —entidad con la que se consagró campeón del Torneo Inicial 2013 y de la Copa Libertadores 2014—, además de pasos por Estudiantes de La Plata, Tigre, Arsenal de Sarandí, Independiente Rivadavia de Mendoza y San Martín de San Juan.