Marcos Senesi fue recibido con honores y declarado Ciudadano Ilustre de Concordia

Luego de su debut mundialista y el subcampeonato con la selección argentina de fútbol, el entrerriano Marcos Senesi tuvo un recibimiento muy especial en su ciudad natal, Concordia. Con un escenario instalado en el frente al ingreso principal al Palacio Municipal, el defensor que lució la camiseta número dos del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Miles de concordienses asistieron a la Plaza 25 de Mayo para participar del evento, que contó con la presencia de funcionarios municipales y provinciales. También dijeron presentes representantes del Club Salto Grande, donde Senesi cumplió sus primeros pasos como futbolista antes de partir a San Lorenzo de Almagro.

“Salto Grande fue donde empecé a dar mis primeros pasos como jugador. Nunca lo pensé profesionalmente, siempre para disfrutar del deporte, jugar con amigos con los que tengo relación hace veinte o más años. Y sigo teniendo contacto con ellos, cada vez que vengo acá nos juntamos. Es eso lo que me dejó el club”, manifestó el zaguero zurdo que integró la lista de convocados en reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi.

“Que me reciban de esta manera es algo increíble”

El flamante defensor del Tottenham Hotspur agradeció a los presentes y tuvo palabras de aliento tras el temporal sufrido por la Ciudad del Citrus el pasado viernes. “Agradecerles por estar acá a todos, sobre todo a los que están sufriendo esto del temporal. Sé que es una situación muy difícil para la ciudad y para los alrededores. Ojalá que se pueda salir adelante muy pronto”, deseó.

“Estoy muy contento de que estén todos acá. Nunca me imaginé estar viviendo una situación como esta. Volver a mi ciudad y que me reciban de esta manera es algo increíble. Estoy totalmente agradecido de que hayan venido”, sumó el zaguero que también obtuvo la Finalíssima con la selección argentina en 2021.

"NUNCA ME IMAGINÉ ESTAR VIVIENDO UNA SITUACIÓN COMO ESTA", así recibieron a Marcos Senesi en Concordia, su ciudad natal, tras haber disputado la Copa del Mundo con Argentina. pic.twitter.com/Vxm8n2GL1H — SportsCenter (@SC_ESPN) July 23, 2026

“Nosotros en la selección hemos visto todo lo que ha pasado acá con las celebraciones, en Concordia y toda la Argentina. Todo nos llega. Fue increíble para mí siendo de Concordia; para mí es impagable que mi ciudad festeje”, destacó .

Senesi, que tuvo un recibimiento familiar el miércoles, disputó dos partidos en la última Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Debutó en la tercera fecha del Grupo J, con el triunfo de la Argentina sobre Jordania por 3 a 1; le cometieron el penal que luego convirtió Lautaro Martínez. Y también estuvo en la derrota de la final a manos de España, por 1 a 0, al reemplazar Julián Álvarez y protagonizó una de las jugadas más peligrosas a favor de la selección.

Ciudadano Ilustre

En su regreso a Concordia, Senesi fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad del Citrus. La autora del proyecto fue la concejal Celeste Cuscado (JxER), quien destacó su formación deportiva en instituciones locales, especialmente el Club Salto Grande, y su participación en seleccionados juveniles y la mayor en el último Mundial 2026.





A su vez subrayó no solamente el mérito deportivo del defensor con pasado en Feyenord de Países Bajos y Bournemouth de Inglaterra, sino también al esfuerzo, humildad, perseverancia y compañerismo que trasmitió a generaciones presentes y futuras de Concordia.