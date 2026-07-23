“No puede ser que estén diciendo estas cosas”, dijo Ayala acerca de las teorías conspirativas

El paranaense Ayala también se refirió a las teorías conspirativas alrededor de la derrota de Argentina.

Las teorías conspirativas que surgieron tras la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 continúan generando repercusión en redes sociales. Ante ese escenario, integrantes del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni salieron a desmentir los rumores y pidieron enfocarse en lo ocurrido dentro del campo de juego.

En este marco, se multiplicaron distintas teorías sobre el desarrollo del partido disputado en el MetLife Stadium. Entre ellas, se mencionó el semblante de los futbolistas antes del encuentro, una supuesta arenga especial de Lionel Messi en el vestuario y hasta interpretaciones sobre decisiones arbitrales.

Sin embargo, desde el cuerpo técnico rechazaron de plano esas versiones. Quien tomó la palabra fue el paranaense Roberto Fabián Ayala, uno de los ayudantes de Scaloni, que fue contundente al referirse a las especulaciones. “Son cosas que escuchamos y decimos ‘no puede ser que estén diciendo estas cosas’. Porque no ha pasado nada de eso, al contrario”, aseguró.

El exdefensor también destacó el mérito del seleccionado español y consideró que no hay motivos para buscar explicaciones alejadas de lo deportivo. “Ha habido un equipo que te ha superado y listo, no hay que buscar más. Hay que hablar simplemente de fútbol, de lo que realmente ha pasado en el campo. Lo otro no suma”, expresó.

Ayala realizó estas declaraciones en una entrevista con Esports Migdia, donde además volvió a disculparse públicamente con Dani Olmo por el empujón que protagonizó durante la final.