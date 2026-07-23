“Nos cuesta mucho aceptar la derrota y se inventan teorías conspirativas”, dijo Carlos Ares.

El periodista Carlos Ares habló del Mundial 2026 y de los desafíos que se vienen para la selección argentina.

El periodista y escritor Carlos Ares es reconocido por su trabajo en medios gráficos, televisión y radio. Fue fundador de la icónica revista La Maga, director de la escuela de periodismo TEA y columnista habitual en medios como el diario El País (España), La Razón y El Gráfico.

En diálogo con el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Ares contó que “viví el Mundial con pasión y emoción como todos los argentinos. Además, el equipo argentino con estas garantías de buen juego y sensatez, tiene dos líderes marcados, uno es Lionel Messi y el otro no deja de ser sorprendente porque es la síntesis de Menotti y Bilardo, Lionel Scaloni”.

Enseguida se refirió al entrenador nacido en Pujato: “Si continúa podemos tener esperanza de tener un equipo bien formado y un gran grupo. Confío en que va a saber elegir entre los jóvenes, tiene buen ojo. Va a ser complicado formar un gran equipo sin Messi, pero creo que va a seguir como referente, líder”. Y anexó: “Va a ser duro el retiro para Messi, por eso lo va a prolongar un poco más”.

Más adelante resaltó que “Argentina no va a tener Eliminatorias y entonces va a tener la posibilidad de probar jugadores y Messi va a estar como maestro para mirar”.

En otro tramo de la charla se refirió a las teorías que se han tejido en cuanto a la final del Mundial 2026: “Con la experiencia que tengo, descreo de todo eso, es absurdo. Nunca escuché a un ganador quejarse, las conspiraciones son de los perdedores, el ganador gana y disfruta”.

Y amplió: “Pasa que nos cuesta mucho aceptar la derrota, que las cosas son como son y se inventan teorías conspirativas. En las redes sociales se tira algo y prende rápidamente porque es más fácil creer eso antes que aceptar la realidad”.

Y dejó sus sensaciones: “Argentina se consumió frente a Inglaterra y se notó mucho en la final. España es un justo ganador, juega muy bien”.