Sonríen los entrerrianos: cambios en el reglamento técnico del TC

El Turismo Carretera estrenará nuevos reglajes en el reglamento técnico a partir de la octava fecha en San Juan, con el objetivo de emparejar la performance de los distintos modelos en el cierre de la Etapa Regular y de cara a la Copa de Oro, instancia en la que el reglamento quedará cerrado.

En este contexto, hubo un cambio para todas las marcas y algunos específicos para cuatro de las siete marcas. Los dos pilotos entrerrianos de la categoría, ambos con Ford Mustang, el paranaense Mariano Werner y el uruguayense Nicolás Bonelli, se habían referido al respecto a lo largo de los últimos días.

Cambio de peso para Ford y Dodge

Los Mustang, la marca de los entrerrianos, bajaron su peso mínimo en 15 kilos y los Challenger en 10. De esta manera, pasaron de 1.310 kilos a 1.295 y 1.300 respectivamente. Ford quedó como el auto más liviano, señala Solo TC.

Chevrolet con más RPM

El motor que equipa a los Camaro ahora tiene 150 RPM más, para quedar configurado con el régimen de 8.650, frente a las 8.500 RPM del resto de multiválvulas.

Toyota con alerón más alto

La marca japonesa pasó a tener el alerón en la posición más alta del parque junto con Mercedes-Benz (que también tiene el perfil alar más largo). El ala del Camry ahora quedó con 25 mm por encima que Torino y Dodge, y 45 más que Chevrolet, Ford y BMW.

Cambio de altura mínima para todos

De la próxima competencia, todos los autos de TC tendrán una altura mínima de 57 milímetros, lo que representa tres menos para todas las marcas (que tenían un tope de 60) y 2 más para Mercedes-Benz (que estaba a 55).

Por otro lado, está habilitado de manera opcional la instalación de un sistema de dirección asistida eléctrica, algo que no tiene que ver directamente con la performance de los vehículos, pero sí para el desempeño de algunos pilotos que sentían el agobio de manejar de manera convencional.

Todas estas implementaciones tendrán su estreno en la próxima fecha de TC en San Juan, el 1 y 2 de agosto. Allí se disputará el Desafío de las Estrellas, la carrera especial que se realizará con grilla de largada por sorteo, reabastecimiento de combustible y 66 vueltas de duración.