Clausura: Vélez superó a Instituto de Córdoba en Liniers

Vélez Sarsfield superó por la mínima expresión a Instituto de Córdoba este viernes en el debut de ambos en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Manuel Lanzini anotó el único gol del partido, válido por la Zona A, en el estadio José Amalfitani, de Liniers.

El enfrentamiento comenzó con un trabado desarrollo en la mitad de la cancha en el que ninguno de los dos equipos logró imponer las condiciones. Matías Tissera tuvo la chance de abrir el marcador para la Gloria tras una jugada en la que recibió en el área chica con el arco a su merced, pero no logró controlar la pelota para definir. Pese a la paridad en el transcurso del duelo, el elenco dirigido por Diego Flores generó más aproximaciones al arco rival.

En este contexto, Tomás Marchiori se destacó con una buena atajada ante un disparo de Álex Luna. Cerca del final del primer tiempo, el arquero velezano volvió a aparecer para tapar un tiro de Matías Tissera. Ante la falta de eficacia de Instituto, Vélez se puso en ventaja con su primera jugada de peligro. En la última antes del entretiempo, la ofensiva del Fortín aprovechó el endeble parado defensivo del cuadro cordobés y Manuel Lanzini definió en soledad para el 1-0.

Con el resultado a favor, Vélez mostró una mejor versión en el complemento, aunque el trámite en Liniers continuó con la paridad predominando. Las constantes interrupciones cortaron la fluidez del enfrentamiento y las situaciones de peligro escasearon. Álex Veron estuvo al borde de liquidar el duelo cerca del final del segundo tiempo, pero su remate impactó en el poste. No obstante, el Fortín se quedó con el triunfo.

Con esta victoria, el elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto se asentó en la cuarta ubicación de la tabla anual con 31 unidades, a cuatro de la cima ocupada por Independiente Rivadavia. Instituto, con 21, perdió la chance de acercarse a la zona de clasificación a los torneos internacionales, señala Infobae.