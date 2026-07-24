Con la entrerriana Melany Detzel, Las Panteras avanzaron en la Copa Sudamericana

Con el ingreso de la entrerriana Melany Detzel, la selección argentina femenina de vóley superó a su par de Venezuela por 3 a 1 en sets, con parciales de 25-15, 15-25, 25-15, 25-16, y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana que se disputa en Lima, Perú. Este viernes, el rival será Colombia.

En esta ocasión, la armadora nacida en Aldea Spatzenkutter no anotó puntos e ingresó desde el banco de suplentes. Mientras que Bianca Cugno fue la máxima artillera de Las Panteras, con 23 puntos.

En el primer set, Argentina pisó fuerte desde el arranque del partido marcando una diferencia de cinco puntos. El equipo dirigido por Morando aprovechó la irregularidad de Venezuela y de ahí en adelante dominó el partido con presión desde el ataque por parte de Cugno. El primer set fue para el conjunto nacional por 25-15.

No obstante, el equipo venezolano dió un giro contundente en el segundo set con una mejora en el ataque. El punto de quiebre fue en el 10-6 en el que el rival logró sostener e incrementar su diferencia. De esta manera y ante un equipo argentino más impreciso, Venezuela se llevó el set por 25-15.

En el tercer capítulo, con el ingreso de Fortuna, el conjunto nacional logró reaccionar a tiempo. Pasó a dominar el juego mediante la presión desde el servicio y potenció el ataque durante el resto del parcial, que se cerró con un 25-15 para Argentina.

En el cuarto, se vivió un inicio más parejo donde Venezuela tomó la delantera por un breve momento al ponerse 9-7. No obstante, Argentina marcó la diferencia desde el servicio con Bertolino, sostuvo la presión en el ataque y selló la victoria en 25-16.

Este viernes, el rival de las argentinas será Colombia, por la tercera fecha de la primera fase del torneo.