Fórmula 1: chocó Colapinto y se quedó sin prácticas en el GP de Hungría

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un mal arranque en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 porque en la práctica libre 2 sufrió un accidente a los 27 minutos: su monoplaza se despistó y la parte trasera impactó contra el muro, lo que le impidió continuar.

El pilarense buscó doblar hacia su derecha en la curva 13, pero perdió el control del vehículo y no pudo impedir el impacto de la parte trasera contra la contención del circuito de Hungaroring. Si bien logró bajarse rápidamente del coche por sus propios medios y no sufrió inconvenientes graves, no pudo continuar en la práctica.

El monoplaza no sufrió grandes daños, pero deberá ser reparado para que Colapinto retome la actividad del fin de semana (el sábado será la FP3 a la mañana y la clasificación comenzará a las 11). Después del incidente, fue retirado de la pista en el auto médico por protocolo. “Estoy bien”, comentó rápidamente el argentino para llevar tranquilidad a los boxes.

Cabe resaltar que los entrenamientos de los viernes suelen servirle para completar una extensa rutina de pruebas de cara al Gran Premio, pero este fue el más corto de todos para el argentino. Las prácticas sirven para ensayar con diferentes cargas de combustible, simulaciones de clasificación, tandas largas y los distintos compuestos de neumáticos. Sin embargo, en esta oportunidad el plan quedó interrumpido antes de lo previsto.

En primer lugar porque en la FP1 no salió a la pista debido a que cedió su lugar al rookie Paul Aron para cumplir con las obligaciones reglamentarias en la FP1. Cuando estaba en la pista en la FP2, la última curva ya había mostrado complicaciones por la suciedad acumulada fuera de la línea ideal. De hecho, Aron había sufrido varios deslizamientos en ese mismo sector, aunque logró controlar el auto en tres oportunidades.

En cambio, Colapinto perdió la estabilidad del A526, intentó corregir el trompo con el volante, pero el monoplaza se fue de costado hasta impactar contra el muro y terminó con el alerón trasero seriamente dañado. Más allá del mal comienzo, su auto no terminó tan dañado y no debería tener inconvenientes para lo que resta del fin de semana.

Vale recordar que nos días atrás, también en la segunda práctica, pero del Gran Premio de Bélgica, el compañero de Franco, Pierre Gasly, sufrió otro incidente que obligó una bandera roja: destruyó buena parte de su monoplaza al golpearse cerca del final de los 60 minutos permitidos para dar vueltas.