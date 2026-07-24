Lejos del ruido, Lisandro Martínez recupera energías en Gualeguay tras la Copa del Mundo

El zaguero eligió una estancia tranquila para pasar un puñado de días de descanso. (Foto: El Debate Pregón).

A días del subcampeonato con la selección argentina de fútbol en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Lisandro Martínez volvió por unos días a su ciudad natal, Gualeguay, donde recuperará energías antes de reincorporarse al Manchester United de Inglaterra.

De acuerdo con la información recabada, el zaguero se alojó en una reconocida estancia emplazada en las inmediaciones de la ciudad, un espacio que le permitió preservar la tranquilidad junto a su núcleo afectivo más cercano.

Esta decisión también responde a la necesidad de comenzar una recuperación física por parte de Martínez, quien debió abandonar el campo de juego antes de la culminación del primer tiempo en la final disputada frente a España debido a una lesión muscular.

La estadía en territorio entrerriano se extendería por espacio de pocos días, con vistas a un próximo desplazamiento hacia los centros de alta competencia para dar continuidad formal a su tratamiento kinesiológico y reincorporarse a las exigencias de su agenda profesional europea.

El padre de Lisandro Martínez entregó una camiseta firmada al Club Pelota Gualeguay.

Una camiseta de regalo al Club Pelota Gualeguay

Según informó el medio local El Debate Pregón, el futbolista Lisandro Martínez obsequió una camiseta autografiada al Club Pelota Gualeguay. La casaca de la selección argentina fue acercada por el padre del zaguero, Norberto Gringo Martínez, al presidente de la institución, Nicolás Carbone, quien estuvo acompañado por otros integrantes de la comisión directiva.

El obsequio será exhibido por el club para que socios, deportistas y visitantes puedan apreciarlo. Lisandro Martínez fue titular en siete de los ocho partidos de la selección argentina en el Mundial que organizaron conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México, y además de convertir un gol y dar una asistencia ante Cabo Verde, también integró el equipo ideal de la FIFA durante el torneo que por primera vez reunió a 48 seleccionados.