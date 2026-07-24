Platense y Unión empataron a puro gol en Vicente López

En Vicente López, Platense y Unión de Santa Fe igualaron 2 a 2 en la continuidad de la jornada del viernes por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Un error defensivo de Platense casi le cuesta caro en los primeros compases, cuando Cristian Tarragona intentó sorprender desde el vértice del área y obligó a una reacción clave de Juan Pablo Cozzani, quien despejó sobre la línea.

El conjunto local también generó peligro a través de Nicolás Retamar, aunque su disparo careció de precisión. El marcador se abrió a los 24 minutos con un centro de Guido Mainero que derivó en un gol en contra de Tomás Fagioli, otorgando la ventaja al Calamar. Antes del descanso, el Tatengue dispuso de una oportunidad tras un tiro de esquina, pero el remate de Misael Aguirre no fue suficiente para empatar. Así concluyó la primera parte.

En el arranque del complemento, Retamar buscó el arco desde una posición incómoda. Minutos después, el delantero tuvo otra oportunidad para anotar, pero su remate careció de precisión y la jugada fue anulada por fuera de juego. La ocasión más clara de Unión llegó a los 20 minutos, cuando un centro de Lautaro Vargas habilitó a Valentín Cerrudo, cuyo cabezazo pasó apenas por encima del travesaño.

El desarrollo se definió en una ráfaga de acciones: a los 26, el Tatenguelogró igualar con una jugada colectiva en la que Lucas Menossi habilitó a Julián Palacios y Juan Pablo Ludueña concretó de cabeza. Poco después, el árbitro sancionó penal a favor del equipo visitante tras una falta de Mateo Mendía sobre Cerrudo, quien terminó lesionado. Tarragona ejecutó el penal y puso en ventaja al Tatengue.

Sobre el final, Platense llegó al empate con un tanto de Bautista Merlini, inicialmente anulado por offside, pero tras la intervención del VAR se convalidó el 2-2 definitivo.El desarrollo se definió en una ráfaga de acciones: a los 26, el Tatengue logró igualar con una jugada colectiva en la que Lucas Menossi habilitó a Julián Palacios y Juan Pablo Ludueña concretó de cabeza. Poco después, el árbitro sancionó penal a favor del equipo visitante tras una falta de Mateo Mendía sobre Cerrudo, quien terminó lesionado. Tarragona ejecutó el penal y puso en ventaja al Tatengue. Sobre el final, Platense llegó al empate con un tanto de Bautista Merlini, inicialmente anulado por offside, pero tras la intervención del VAR se convalidó el 2-2 definitivo.