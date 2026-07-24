Primera Nacional: el DT Candia delinea el equipo para visitar a Midland

Patronato transita una nueva semana de tareas en el marco de su recorrido en la Primera Nacional y después de un fin de semana en el que no vio acción por decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El próximo escollo del Rojinegro se llama Midland, equipo al que visitará el domingo, a las 16, con arbitraje de Franco Acita.

Con la cabeza en el equipo bonaerense, más precisamente de Merlo, el entrenador Santo ya puede pensar en contar con Juan Salas, que trabaja a la par del grupo. De todos modos, su presencia entre los convocados dependerá del alta médica definitiva y como se sienta el volante para volver a competir tras sufrir una luxación de hombro en el partido ante Atlético Rafaela. En caso de retornar, esperaría su lugar en el banco de los suplentes.

En lo que respecta a la formación inicial, el Rojinegro repetiría el equipo que empató 1 a 1 ante Gimnasia y Tiro, en Salta. De igual modo hay chances que el DT opte por regresar al 4-4-2 con la inclusión de algún delantero, señala Código Patrón.

De ser así, quien se mete en discusión es Franco Soldano, que podría ingresar por Rivero si se mantiene el esquema o por Barinaga o Picco si se decide cambiar.

El resto del equipo, de no mediar inconvenientes, no se modificaría. Es decir, en la defensa se sostendría Fernando Evangelista como lateral y Fernando Moreyra como marcador central.