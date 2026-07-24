Racing tuvo un feliz estreno en Avellaneda ante Gimnasia La Plata

La Academia le ganó 2 a 1 al Lobo en Avellaneda, por la primera fecha de la Zona B.

Racing derrotó a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 1 este viernes en la continuidad de la 1ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Matko Miljevic y Nazareno Colombo anotaron para La Academia, mientras que el Lobo descontó por medio de Bautista Barros Schelotto en el partido, válido por la Zona B, jugado en el Cilindro de Avellaneda.

La presión de la Academia dio resultados desde el comienzo: un error en la salida del arquero Nelson Insfrán, que le cedió la pelota a Renzo Giampaoli, terminó en la recuperación de Matías Zaracho para el equipo local. Enseguida, Matko Miljevic avanzó hacia el centro desde la banda izquierda y definió con un remate imposible de contener, por lo que estableció el 1-0 a los 6 minutos.

Tras abrir el marcador, el autor del primer tanto tuvo una nueva oportunidad desde el centro del área, pero su remate salió desviado. Más tarde, a los 23 minutos, Santiago Solari encaró por la izquierda buscando ampliar la diferencia, aunque Insfrán achicó bien y evitó el segundo gol. En el ataque de Gimnasia, Gonzalo Escudero, de apenas 19 años y figura en la Reserva campeona, reemplazó a Marcos Rojo y se mostró activó en el cierre ofensivo del equipo visitante.

La igualdad llegó con un descuido defensivo en el conjunto local. Durante una jugada de pelota parada, Pedro Silva Torrejón recibió un tiro libre ejecutado rápidamente y lanzó un pase al centro del área. Allí, Bautista Barros Schelotto apareció para decretar el 1-1 a los 32 minutos.

Luego un ataque ofensivo del Lobo terminó con una mano de Escudero, lo que llevó al árbitro Nicolás Ramírez a sancionar penal para el conjunto visitante. Marcelo Torres se enfrentó a Facundo Cambeses con la posibilidad de adelantar a su equipo, pero el arquero de La Academia detuvo el disparo con sus piernas. Tras el remate, el delantero mostró molestias en la parte posterior del muslo derecho y recibió atención médica, por esa razón, el técnico Ariel Pereyra decidió reemplazarlo por Manuel Panaro en el cierre de la primera etapa.

En el descanso, el equipo femenino de Racing recibió un reconocimiento especial: salió al campo para celebrar junto a la hinchada la obtención de la Copa del Torneo Apertura, el primer título de su historia. Antes de que iniciara la segunda parte, Cambeses se acercó al banco rival para brindar un gesto de aliento al Chelo Torres, tras la lesión sufrida al fallar su disparo desde el punto penal.

En la segunda mitad, Solari avisó con un disparo potente desde la derecha que pasó cerca del arco, aunque sin éxito a los 14 minutos, más tarde fue reemplazo por Duván Vergara. El conjunto local recuperó la ventaja a los 23 minutos, cuando Miljevic ejecutó un tiro de esquina y Nazareno Colombo conectó de cabeza para establecer el 2-1.

A la media hora de juego, Agustín Auzmendi generó peligro con un remate cercano, pero Facundo Cambeses respondió con una atajada sobresaliente. Poco después, en un cruce en el área, Santiago Sosa despejó la pelota y, en la acción, golpeó accidentalmente a Auzmendi, quien necesitó atención médica. El equipo visitante reclamó penal, aunque el árbitro le mostró tarjeta amarilla al delantero y el marcador no sufrió modificaciones.

La agenda de la próxima jornada indica que el conjunto de Juan Pablo Vojvoda jugará como visitante el martes 28 de julio ante Rosario Central. Por su parte, Gimnasia hará su debut como local el miércoles 29 de julio, recibiendo a River Plate en el marco de la Zona B, señala Infobae.