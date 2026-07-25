Arrías clasificó segundo en la séptima fecha del TC Pista Mouras

Este sábado se desarrolló buena parte de la actividad correspondiente a la séptima fecha del TC Pista Mouras en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. En el circuito con chicana se desarrollaron los entrenamientos y la clasificación de la categoría menor regida por la Asociación de Corredores de Turismo Carretera.

En la parte importante de la competencia, la clasificación, el mejor de todos fue Dante Rubiera Hainze. El piloto que ganó en la fecha inaugural del campeonato fue el líder de la tanda clasificatoria y se quedó con la pole position. Requirió de un tiempo de un minuto, 34 segundos y 222 milésimas a bordo del Ford del Spataro Racing para adueñarse del liderazgo.

El segundo lugar fue para el paranaense Iñaki Arrías, que quedó apenas a 77 milésimas del vencedor en el Falcon preparado por el Candela Competición. El tercer puesto fue para Ignacio Lovich, que había amagado en los entrenamientos.

La actividad correspondiente a esta categoría continuará este domingo a partir de las 9.20 con la disputa de la serie única, liderada por Rubiera Hainze. Será la oportunidad de Arrías, que parte segundo, de dar el salto al puesto de liderazgo. La final se desarrollará a partir de las 15.05 y durará 12 vueltas o 20 minutos, lo que ocurra primero.