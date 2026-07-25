Barracas amargó el debut de Otamendi y Correa en River

Gonzalo Morales anotó el gol para la victoria del "Guapo" en el Monumental.
Este sábado por la tarde, el comienzo del Torneo Clausura de la Liga Profesional recibió el partido entre River Plate y Barracas por la Zona B. El árbitro del encuentro fue Nazareno Arasa, acompañado por Pablo Echavarría en el VAR.
Nota en desarrollo.
Con la victoria, primera en su historia en ese estadio, el Guapo comenzó con el pie derecho y en la próxima fecha se medirá con Aldosivi, el miércoles 29 desde las 14.30; mientras que a los de Eduardo Coudet les tocará visitar a Gimnasia de La Plata, ese mismo día, desde las 19.15
-SÍNTESIS-
River Plate 0-1 Barracas Central.
Gol:
22’PT: Gonzalo Morales.
Formaciones:
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tomás Galván, Lautaro Pereyra, Fausto Vera, Lucas Silva; Rafael Borré y Facundo Colidio.
DT: Ariel Broggi.
Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Gonzalo Morales y Norberto Briasco.
DT: Damián Ayude.
Cambios:
ET: ingresó Joaquín Freitas por Fausto Vera (RIV).
ET: ingresó Lucas Beltrán por Lautaro Pereyra (RIV).
13’ST: ingresó Gonzalo Maroni por Gonzalo Morales (BAR).
13’ST: ingresó Jhonatan Candia por Norberto Briasco (BAR).
22’ST: ingresó Fernando Tobio por Tomás Porro (BAR).
22’ST: ingresó Mauro Arambarri por Tomás Galván (RIV).
22’ST: ingresó Ángel Correa por Facundo Colidio (RIV).
24’ST: ingresó Iván Guaraz por Yonatthan Rak (BAR).
44’ST: ingresó Elías Pereyra por Iván Tapia (BAR).
Amonestados:
44’PT: Kevin Jappert (BAR).
48’PT: Ezequiel Centurión -banco- (RIV).
7’ST: Norberto Briasco (BAR).
27’ST: Mauro Arambarri (RIV).
33’ST: Jhonatan Candia (BAR).
36’ST: Dardo Miloc (BAR).
43’ST: Iván Guaraz (BAR).
Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Pablo Echavarría.
Estadio: Más Monumental.