Con el debut de River incluido, este sábado continúa la primera fecha

Desde las 14.45 de este sábado habrá acción correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. La actividad comenzará en Río Cuarto y pasará por Rosario, la Ciudad de Buenos Aires y Lanús.

14.45: Estudiantes (Río Cuarto) - Tigre (Zona B)

El arranque de la jornada será en el estadio Antonio Candini. A partir de las 14.45, Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Tigre en un cotejo que contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra, acompañado en el VAR por Silvio Trucco. El partido podrá verse por TNT Sports.

El conjunto riocuartense es el peor de las tablas anual y de promedios, por lo que está obligado a ganar para comenzar a contar con esperanzas de permanencia. A su favor, Aldosivi ya jugó y empató 1-1 con Defensa y Justicia, por lo que está a solo cuatro puntos en la tabla anual.

El Matador, por su parte, tiene el foco puesto en el partido de vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Si bien ganó por 3-0 en condición de visitante frente a Nacional, buscará asegurar a media semana la clasificación a octavos en condición de local, sin descuidar su estreno en el torneo.

17: Newell’s - Talleres (Zona A)

En el estadio Coloso Marcelo Bielsa, Newell’s enfrentará a Talleres en un duelo que comenzará a las 17 y se enmarcará en la Zona A del campeonato. El árbitro del juego será Ignacio Baliño y contará con el trabajo en el VAR de José Carreras. ESPN será la pantalla que televisará el encuentro.

En su estreno, el conjunto rosarino intentará comenzar con el pie derecho para poder despreocuparse en la lucha por no descender tanto en la tabla anual como la tabla de los promedios. En la primera está 26°, 10 puntos por encima del último; mientras que en la segunda también se ubica 26°, con 1,090 de promedio, lejos del 0,857 de Aldosivi o el 0,312 de Estudiantes de Río Cuarto.

Para Talleres, cómodo en ambas tablas, el desafío en este torneo es afianzar la forma de juego e ir en búsqueda de la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. Con 26 puntos en la tabla anual, está apenas a cinco unidades de Estudiantes de La Plata, último equipo en clasificarse al certamen internacional.

19.15: River Plate - Barracas Central (Zona B)

El tercer partido de la jornada será en el estadio Más Monumental, donde River Plate recibirá a Barracas Central en el marco de la Zona B. El juego comenzará a las 19.15 y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, con la presencia de Pablo Echavarría en el VAR. En caso de querer ver el partido, estará disponible en TNT Sports.

El Millonario llega tras la sorpresiva eliminación en Copa Argentina a manos de Aldosivi luego de una derrota 3-1. Con la mira puesta en la consagración en la Copa Sudamericana y la clasificación a la Copa Libertadores, el equipo de Eduardo Coudet realizó un mercado de pases que apunta a pelear por el objetivo.

El Guapo está en su temporada estreno en torneos internacionales con una experiencia en Copa Sudamericana que acabó pronto. Ahora podrá enfocarse en el torneo, aunque tiene mucho que remontar si pretende jugar la próxima edición del certamen internacional: está 18° con 21 puntos, a cinco unidades del último en ingresar a Copa Sudamericana por Tabla Anual. En los promedios está en mitad de tabla, lejos de preocuparse.

21.30: Lanús - San Lorenzo (Zona A)

El último encuentro de la jornada se enmarcará en la Zona A y se disputará en el estadio Néstor Díaz Pérez. Lanús recibirá a San Lorenzo desde las 21.30 en un cotejo que contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, con Diego Ceballos como responsable del VAR. La transmisión será de ESPN premium.

El Granate tiene la preocupación de la Copa Sudamericana en medio de la próxima semana: deberá visitar a Cienciano en Perú para defender el 2-0 obtenido en condición de local y certificar su paso a los octavos de final. En la tabla anual tiene 24 puntos y está 14°: necesita ganar para intentar meterse en puestos de Copa Sudamericana.

En el caso del Ciclón, el objetivo pasa por volver a ser competitivo dentro de un certamen local. Actualmente suma 22 unidades y está 16° en la tabla anual, por lo que la ilusión de ingresar a la Copa Sudamericana no es lejana. Sin embargo, el nulo mercado de pases y la reciente llegada de Néstor Gorosito a la conducción técnica demandarán la atención para ver la adaptación de las partes: jugadores, cuerpo técnico e hinchas.