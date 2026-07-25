De manera oficial, River confirmó la desvinculación de Juan Fernando Quintero

Este viernes por la noche, el Club River Plate informó la salida de Juan Fernando Quintero de la institución. El anuncio, comunicado oficialmente a través de las redes sociales de la institución, habla de un acuerdo común entre las partes para la rescisión del contrato.

“El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos”, escribieron en la cuenta del Millonario en X.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.



El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se… pic.twitter.com/f9lMyzMX3s — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026

Lo cierto es que Quintero se encontraba entre los futbolistas apartados tras el inicio del campeonato y no era tenido en cuenta por Eduardo Coudet para el armado del equipo. Tras la disputa del Mundial 2026 del que participó con su selección, el colombiano no volvió a ser parte del equipo.

Desde su retorno a River en 2025 jugó un total de 40 partidos en los que aportó cinco goles y siete asistencias. En total, en el Millonario jugó 137 encuentros con 24 goles y 22 asistencias. Es el club con el que más jugó en su carrera, con el doble de partidos de los que disputó en Porto, segunda institución en la que más jugó (64 encuentros).

Sin un destino claro, ahora Quintero deberá buscar club para seguir su carrera. Con 33 años y tres ciclos cumplidos en River, el mediocampista ofensivo tendrá que definir cuál será su próximo paso.