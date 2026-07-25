“Encontrarme con tanto cariño fue algo que no voy a olvidar nunca”, dijo Senesi

Este sábado, Marcos Senesi habló tras el recibimiento que tuvo en Concordia durante esta semana luego de la disputa de la final del Mundial 2026, en la que participó durante algunos minutos del tiempo extra.

“Todavía estoy tratando de procesar todo lo que viví estas últimas semanas… Pero volver a casa y encontrarme con tanto cariño fue algo que no voy a olvidar nunca”, dijo el defensor central que cambió de equipo durante el último mercado de pases: de Bournemouth pasó a Tottenham, donde jugará la próxima temporada.

Agradeció a su familia, amigos y a toda la gente de Concordia por hacerlo sentir tan querido en su llegada al país. “Llevar los colores de mi país fue un orgullo enorme y volver para recibir este abrazo vale muchísimo”, comentó el defensor.

Senesi agregó que le hubiera gustado quedarse más tiempo en la plaza, con la gente que lo recibió allí. “Sepan que valoro muchísimo ese gesto y que me llevo el cariño de todos en el corazón”, escribió antes de despedirse con la ilusión de un encuentro próximo en el tiempo.