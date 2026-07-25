Estudiantes se estrenó con éxito en Río Cuarto y se ilusiona

Estudiantes se impuso en casa y empezó la Liga con el pie derecho.
Nota en desarrollo.
-SÍNTESIS-
Estudiantes (Río Cuarto) 1-0 Tigre.
Gol:
25’ST: Sergio Ojeda.
Formaciones:
Estudiantes: Lucas Bruera; Matías Valenti, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga; Gonzalo González, Francisco Romero, Siro Rosané, Facundo Cobos; Tomás González, Mauro Valiente; Yeison Moreno.
DT: Rubén Forestello.
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Alan Barrionuevo, Juan Villalba, Federico Álvarez; Santiago González, Martín Garay; Tiago Serrago, Elías Cabrera, Sebastián Medina; Alfio Oviedo.
DT: Diego Dabove.
Cambios:
ET: ingresó Jalil Elías por Santiago González (TIG).
13’ST: ingresó Javier Ferreira por Yeison Moreno (EST).
13’ST. ingresó Juan Garro por Mauro Valiente (EST).
17’ST: ingresó Gonzalo Martínez por Sebastián Medina (TIG).
17’ST: ingresó Ignacio Russo por Alfio Oviedo (TIG).
23’ST: ingresó Fernando Rodríguez por Siro Rosané (EST).
23’ST: ingresó Nicolás Talpone por Facundo Cobos (EST).
32’ST: ingresó Ignacio Peluffo por Martín Garay (TIG).
32’ST: ingresó Santiago López por Tiago Serrago (TIG).
Amonestados:
9’PT: Juan Villalba (TIG).
16’ST: Tiago Serrago (TIG).
32’ST: Javier Ferreira (EST).
43’ST: Matías Valenti (EST).
Árbitro: Bryan Ferreyra. VAR: Silvio Trucco.
Estadio: Antonio Candini.