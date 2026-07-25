Gualeguay recibirá de manera especial a Lisandro Martínez

Aunque ya se encuentra en la ciudad desde hace algunas horas, Lisandro Martínez tendrá su recepción oficial en Gualeguay este domingo. A partir de las 15 del domingo, todos los gualeyos que así lo deseen podrán ir a la costanera de la ciudad para participar del acto de recepción del defensor de la selección argentina.

Para el evento recomiendan a quienes vayan que lleven prendas de colores celeste y blanco, con el afán de que la fiesta tenga los colores del país y que viste la selección argentina.

La recepción será parecida a la que tuvo Marcos Senesi, que el jueves por la tarde tuvo el acompañamiento de un importante marco de público en la ciudad de Concordia.

En recuperación

Martínez salió antes del entretiempo de la final por una lesión, por lo que la estadía en su ciudad servirá como parte de la rehabilitación para poder sumarse a las filas de Manchester United con el afán de sumar minutos una vez que comience la temporada.

En su paso por la ciudad, una camiseta firmada por el jugador llegó a manos de la dirigencia del Club Pelota Gualeguay, entregada por su padre, Norberto Gringo Martínez. Ahora el club podrá exhibirla.