“Hacer una buena carrera es la clave”, dijo Colapinto

Este sábado se desarrolló la clasificación del Gran Premio de Hungría, por la undécima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. En ese marco, el argentino Franco Colapinto pudo avanzar desde la Q1 y se quedó en la Q2, clasificando 13°, por detrás de Pierre Gasly y lejos del registro del poleman, Lando Norris.

Tras esta competencia, el piloto brindó declaraciones a la prensa en las que hizo un análisis del desarrollo de su auto entre la práctica y la clasificación.

“En lo personal, creo que hice un buen trabajo para recuperarme. Y si bien la vuelta fue buena, no así la segunda tanda. Arranqué con las gomas muy bajas en temperatura. En el primer sector fue muy malo, después recuperé en los otros dos, pero no pude recuperar todo lo anterior. Es una pena porque está un poco fuera de mi control”, admitió.

En declaraciones a ESPN, Colapinto comentó que se encuentra concentrado en intentar avanzar posiciones durante las 70 vueltas que durará la competencia, en un circuito más corto que el de Bélgica, en donde compitieron la semana anterior.

“Hacer una buena carrera es la clave. Si bien es difícil pasar, también hay que hacer una buena gestión de gomas. El objetivo está claro: vamos a tratar de largar bien, como siempre, e ir para adelante” y deseó: “Ojalá que salga un buen día”.

Colapinto actualmente suma 19 puntos en el campeonato y sabe que ingresando en los puntos nuevamente podría escalar en la tabla de posiciones: está 12°, a tres puntos de Arvid Lindblad, en la 11° posición, y a 20 de Liam Lawson, el 10°. El puntero es Kimi Antonelli, que tiene 204 puntos.