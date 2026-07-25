Huracán comenzó con el pie derecho en el Torneo Clausura

Este viernes por la noche se estrenó el estadio Tomás Ducó en el marco del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Por la primera fecha de la Zona B, Huracán recibió a Banfield en un duelo que contó con el arbitraje de Juan Pafundi y la presencia en el VAR de Laura Fortunato.

La primera ocasión de riesgo del partido fue para el anfitrión con un buen desborde por izquierda de Oscar Cortés que acabó en pase para Juan Bisanz, que reaccionó tarde ante la salida de Facundo Sanguinetti. El arquero lo anticipó y le dejó la pelota a un compañero.

El Globo insistió y volvió a llegar gracias a la acción de Cortés por izquierda. Esta vez el atacante eligió combinarse con César Ibáñez, al que le dejó el balón con el taco para que avanzara por el costado. Una vez dentro del área, el lateral izquierdo sacó un fuerte remate que Sanguinetti contuvo con el pie.

Ya en la segunda mitad se produjo la primera llegada clara del Taladro en un tiro de esquina que acabó en gol de Tiziano Perrotta luego de un pase bajo y dos rebotes en jugadores de Huracán (el último en Hernán Galíndez) que le permitieron empujar la pelota al arco. Sin embargo, el tanto fue anulado debido a que Bruno Sepúlveda se encontraba adelantado cuando llegó la asistencia previa a las dos intervenciones de jugadores del Globo.

La respuesta del conjunto anfitrión fue con una muy buena asociación de derecha a izquierda que terminó en un mano a mano de Bisanz con Sanguinetti. El atacante intentó definir a la derecha del arquero, pero una buena estirada con su pierna le permitió al guardameta evitar la caída de su valla. No aguantaría mucho más.

El gol llegó en la siguiente ocasión de peligro, luego de un centro desde la derecha que Jordy Caicedo controló con la pierna derecha dentro del área chica y luego remató abajo y al medio, venciendo la intervención de Sanguinetti. A los 20 pasó a ganarlo el dueño de casa.

Con el Taladro adelantado, Huracán pudo liquidar el encuentro en los pies de Cortés, pero el atacante se perdió el mano a mano ante Sanguinetti, que volvió a estirar bien todo su cuerpo y contuvo el remate.

Antes del final tuvo una clarísima Banfield con un centro desde la derecha que impulsó Federico Medina y Federico Anselmo no alcanzó a desviar dentro del área. Galíndez dio rebote y luego llegó un remate muy desviado de Neyder Moreno, que no tuvo cómoda la definición.

Huracán se estrenó exitosamente y en la próxima fecha deberá visitar a Independiente Rivadavia, el jueves 30, desde las 19; mientras que al conjunto de Pedro Troglio le tocará ir a buscar el triunfo en su estadio frente a Sarmiento de Junín, este martes desde las 19.

-SÍNTESIS-

Huracán 1-0 Banfield.



Gol:

20’ST: Jordy Caicedo.



Formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Hugo Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Oscar Cortés; Jordy Caicedo y Juan Bisanz.

DT: Diego Martínez.



Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda.

DT: Pedro Troglio.



Cambios:

30’PT: ingresó Facundo Kalinger por Facundo Waller (HUR).

13’ST: ingresó Lautaro Villegas por Santiago Esquivel (BAN).

13’ST: ingresó Tomás Adoryán por David Zalazar (BAN).

27’ST: ingresó Federico Anselmo por Bruno Sepúlveda (BAN).

27’ST: ingresó Federico Medina por Lautaro Gómez (BAN).

34’ST: ingresó Neyder Moreno por Ignacio Pais (BAN).

37’ST: ingresó Fabio Pereyra por Juan Bisanz (HUR).

44’ST: ingresó Óscar Romero por Leonardo Gil (HUR).

44’ST: ingresó Leandro Lescano por César Ibáñez (HUR).

44’ST: ingresó Thaiel Peralta por Oscar Cortés (HUR).



Amonestados:

36’PT: David Zalazar (BAN).

11’ST: Santiago Esquivel (BAN).

30’ST: César Ibáñez (HUR).

45’ST: Tomás Adoryán (BAN).



Árbitro: Juan Pafundi. VAR: Laura Fortunato.



Estadio: Tomás Ducó.

Video: Liga Profesional.