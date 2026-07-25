Mariano Werner ganó la pole en el TC Pick Up

Este sábado se desarrolló buena parte de la actividad correspondiente al TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. En el marco de la sexta fecha se llevaron a cabo tanto los entrenamientos como la clasificación.

Entrenamientos

En el primero de los entrenamientos lo más destacado estuvo en manos de Otto Fritzler. Solo hubo 12 camionetas en pista, pero el tiempo de un minuto, 32 segundos y 21 milésimas le permitió al de Ford quedarse con el mejor registro de la jornada. El segundo fue Tobías Martínez y tercero terminó Andrés Jakos. Mariano Werner, 10°.

A continuación se desarrolló el segundo entrenamiento de la jornada. Esta vez el más rápido fue Gastón Mazzacane, que mejoró ampliamente al registro de Fritzler. Su tiempo de un minuto, 29 segundos y 436 milésimas le permitió ser el mejor de todos, seguido por Hernán Palazzo e Ignacio Fain. Werner fue el último de los vehículos en pista.

Clasificación

Después del freno de la actividad por la siesta, en la tarde volvieron a pista para el desarrollo de la clasificación, ya con todas las camionetas. En el primer corte clasificatorio volvió a destacarse Mazzacane con un tiempo de un minuto, 28 segundos y 685 milésimas. Detrás quedaron Diego De Carlo y el paranaense Werner, que arribó a 311 milésimas. Los diez que pasaron los completaron Facundo Ardusso, Andrés Jakos, Ignacio Fain, Hernán Palazzo, Agustín Canapino, Tobías Martínez y Otto Fritzler.

En la segunda tanda clasificatoria ya fue momento del paranaense Werner. A bordo de su camioneta Foton, el de la capital entrerriana registró un tiempo de un minuto, 28 segundos y 669 milésimas para quedarse con el primer lugar, seguido por De Carlo y Mazzacane. Los cinco primeros los completaron Palazzo y Canapino.

El último corte, que definió el ordenamiento final, volvió a quedar en manos de Werner. Un minuto, 28 segundos y 970 milésimas fue el tiempo que lo convirtió en el poleman de la jornada, seguido por Palazzo y Canapino a 39 y 85 milésimas, respectivamente.

Este domingo se disputarán las series: la primera será a las 10.59 y la segunda a las 11.24: las dos consagrarán al mejor piloto luego de cinco vueltas. Con el ordenamiento definido, la final comenzará a las 14.15 y le dará la victoria al mejor luego de 20 vueltas o 40 minutos, lo que ocurra primero.

Clasificación | TC Pick Up | Fecha 6 (en La Plata)

1°) Mariano Werner (Foton): 1’28”970/1000.

2°) Hernán Palazzo (Toyota): a 39/1000.

3°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 85/1000.

4°) Diego De Carlo (Volkswagen): a 191/1000.

5°) Gastón Mazzacane (Foton): a 500/1000.