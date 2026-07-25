Newell’s sufrió en el final, pero le ganó a Talleres

El gol de penal de Cóccaro le dio el triunfo a la "Lepra" (foto: Baires).

En el marco de la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Newell’s recibió a Talleres. El duelo por la Zona A se jugó en el estadio Coloso Marcelo Bielsa y contó con el arbitraje de Jorge Baliño, acompañado en el VAR por José Carreras.

Nota en desarrollo.

Después del triunfo al conjunto rosarino le tocará visitar a Independiente, el jueves 30 de julio, desde las 21.15; mientras que al elenco cordobés le tocará recibir a Vélez, ese mismo día, pero desde las 19.

-SÍNTESIS-

Newell’s 1-0 Talleres.



Gol:

10’PT: Matías Cóccaro -penal-.



Expulsado:

41’ST: Román Riquelme (TAL).



Formaciones:

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Matías Cóccaro.

DT: Frank Kudelka.



Talleres: Ezequiel Unsain; Santiago Fernández, Román Riquelme, Valentín Fascendini; Timoteo Chamorro, Federico Fattori, Matías Galarza, Gabriel Báez; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo; Ronaldo Martínez.

DT: Jorge Sampaoli.



Cambios:

ET: ingresó Augusto Schott por Santiago Fernández (TAL).

11’ST: ingresó Rick Lima por Ronaldo Martínez (TAL).

11’ST: ingresó Valentín Depietri por Giovanni Baroni (TAL).

25’ST: ingresó Lautaro Gianetti por Facundo Guch (NEW).

25’ST: ingresó Marcelo Esponda por Walter Núñez (NEW).

37’ST: ingresó Emiliano Chiavassa por Gabriel Báez (TAL).

37’ST: ingresó Lautaro Ríos por Walter Mazzantti (NEW).

38’ST: ingresó Franco Escobar por Jerónimo Gómez Mattar (NEW).

41’ST: ingresó Valentín Dávila por Federico Fattori (TAL).



Amonestados:

15’PT: Román Riquelme (TAL).

5’ST: Facundo Guch (NEW).



Árbitro: Jorge Baliño. VAR: José Carreras.



Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.